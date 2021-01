Het volgende bedrijf van Carl Pei is niets

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Carl Pei heeft eindelijk aangekondigd wat zijn volgende onderneming zal zijn. Het volgende bedrijf van de mede-oprichter van OnePlus heet Nothing. Nee echt.

Het voormalige OnePlus-boegbeeld onthulde dat het idee achter de merknaam en de filosofie ervan is om technologie te creëren die bijna onzichtbaar in ons leven past en niet in de weg zit. Vandaar de naam Nothing.

“Wij geloven dat de beste technologie mooi is, maar toch natuurlijk en intuïtief in gebruik. Als het voldoende gevorderd is, zou het naar de achtergrond moeten verdwijnen en aanvoelen als niets. "

We weten zeker dat dit niet gaat over producten die letterlijk onzichtbaar zijn, maar eerder over gebruiksvriendelijke apparaten die niet omslachtig of frustrerend zijn.

Het enige belangrijke ingrediënt dat ontbreekt in de aankondiging - zoals onthuld door The Verge - is precies de producten die Carl Pei wil lanceren onder dit nieuwe consumentenmerk. Niets heeft letterlijk niets aangekondigd.

Alles wat we weten is dat er "slimme apparaten" zullen zijn en dat de fabrikant zal beginnen met "eenvoudigere categorieën", wat waarschijnlijk niet betekent dat er gecompliceerde smartphones en tvs zijn.

In een eerder interview noemde Pei specifiek audioproducten en muziek, waardoor het lijkt alsof de vroege producten koptelefoons en oordopjes zijn, maar niets werd specifiek genoemd in de persaankondiging van vandaag.

Het is van plan hardware te verkopen, dat is zeker, en in zijn interview met The Verge verklaarde Pei dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk geld zal verdienen met zowel hardware als software.

De hardware zal vanaf het begin "op maat gemaakte" componenten bevatten en zal het merk helpen zich te onderscheiden van zijn concurrenten, zodat hun producten zich onderscheiden van de rest. We zouden dat waarschijnlijk moeten lezen als: je zult ze niet verwarren met AirPods.

De eerste Nothing-producten zullen in de eerste helft van dit jaar in de schappen liggen, dus we zullen waarschijnlijk de komende maanden een duidelijker beeld krijgen van wat Nothing precies is.

Geschreven door Cam Bunton.