Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia heeft een verrassende entree gemaakt in het slimme huis, in combinatie met SmartLabs om een reeks slimme verlichtingsproducten te lanceren.

In plaats van de typische route van gloeilampen, lichtstrips en buitenverlichting, concentreert de Finse reus zich in plaats daarvan op de kern - een set slimme lichtschakelaars die uw bestaande armaturen van normaal naar verbonden zullen veranderen.

Met de nieuwe Nokia Smart Lighting-lijn, inclusief een paddle- en dimmerschakelaar, een multifunctioneel toetsenbord met vier knoppen, een stopcontact en een bridge, kunnen gebruikers hun hele verlichtingsopstelling transformeren.

Zodra een van deze slimme schakelaars is ingesteld, is er natuurlijk ook controle via de Nokia Smart Lighting-app. En om de slimme cirkel rond te maken, is ook compatibiliteit met Alexa en Google Assistant beschikbaar.

Volgens Nokia is er iets in het assortiment om alle verschillende soorten schakelaars te vervangen - dus of het nu een eenpolige woonkamerschakelaar, een paar plug-in slaapkamerlampen of een vierpolige gangschakelaar is, u bent gedekt.

Wat vooral opvalt aan het Nokia Smart Lighting-systeem, is dat het dankzij SmartLabs op een dual-mesh-netwerk kan draaien. Door radiofrequentie- en powerline-verbindingen te gebruiken om de schakelaars van stroom te voorzien, zelfs wanneer wifi is uitgeschakeld (of als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld), zou dit moeten leiden tot veel consistentere en betrouwbaardere verbindingen.

Door ook de beschikbare Nokia Smart Lighting Bridge toe te voegen, krijgt de gebruiker meer offline controle.

Aangezien het bereik echter aan de dure kant is - met de vier slimme schakelaars, toetsenborden en stopcontacten variërend tussen $ 54,99 - $ 59,99 - is het misschien beter om je geld te besparen, tenzij je echt hunkert naar de functies van de Bridge.

Het assortiment is nu beschikbaar op de Nokia-website . Helaas is er nog niets bekend over een internationale release, maar gezien het feit dat dit een geheel nieuwe onderneming voor het bedrijf is, is dat niet helemaal verrassend.

Als het assortiment echter succes begint te zien, weten we zeker dat het niet lang zal duren voordat we Nokias unieke bijdrage aan het slimme huis kunnen testen.