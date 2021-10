Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netgear heeft het allereerste Wi-Fi 6E mesh -routersysteem van het bedrijf onthuld, en het zal in de Verenigde Staten een verbluffende $ 1.500 kosten voordat het uiteindelijk ook naar het VK komt wanneer het ergens later dit jaar wordt gelanceerd.

Het systeem wordt geleverd met een primaire router met twee extra satellieten, zodat u uw dekking grondig over uw hele huis kunt uitbreiden - dat is tenslotte het doel van een mesh-netwerk.

squirrel_widget_6149627

Als je toevallig in een absoluut herenhuis woont of gewoon het meest krachtige wifi-netwerk wilt hebben, kun je extra satellieten kopen voor $ 600 per stuk om je dekking nog verder uit te breiden.

Wat betreft de belangrijkste specificaties, naast ondersteuning voor Wi-Fi 6E, belooft Netgear de meest technologisch geavanceerde 2,4 GHz-, 5GHz- en natuurlijk 6GHz-bandradios waarvan het bedrijf zegt dat ze "verhoogde snelheden tot 30 procent zullen bieden met de Orbi RBKE960-serie dankzij de verbeterde wifi-radio en antenne-ontwerpen van het systeem”.

Dat betekent dat zelfs je oudere, minder geavanceerde 2,4 GHz- en 5 GHz-apparaten nog steeds een serieuze snelheidsverhoging zullen zien. En dat komt naast het feit dat het hele punt van deze meer geavanceerde Wi-Fi 6E-routers is dat in plaats van traditionele systemen met twee netwerken - een 2,4 GHz en een 5 GHz-netwerk - de Orbi 16 wifi-streams uitstraalt.

Er is een speciale 2,4 GHz-band die is ontworpen om exclusief verbinding te maken met slimme apparaten voor thuisgebruik, terwijl een andere 5 GHz-band is vastgemaakt om alleen te fungeren als een communicator tussen de primaire router en de bijbehorende satellieten.

Netgear belooft ondersteuning voor maximaal 10 Gbps draadloos, maar uiteindelijk is dat op zijn best niets meer dan een toekomstbestendige functie, aangezien toegang tot iets dat in de buurt komt van een 10 Gbps-verbinding van een internetprovider vrijwel onmogelijk is.

En tot slot, bijna komisch, biedt Netgear de Orbi aan in een "limited edition" kleuroptie - zwart.

De Orbi is beschikbaar voor pre-order op de website van Netgear in de VS, en zal "binnenkort" beschikbaar zijn voor pre-order in het VK.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 13 October 2021