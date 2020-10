Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netgears Arlo staat bovenaan de stapel als het gaat om slimme beveiligingscameras voor je huis - en nu ontvangt zijn vlaggenschip Pro 3 een oogverblindende korting van 25 procent als onderdeel van een vroege Black Friday-deal.

Een aantal van het assortiment zijn korting, maar de meest opvallende deal is de kit met vier cameras - beschikbaar voor £ 674,99 , een enorme besparing van £ 225.

Dus, wat krijgt u precies voor uw geld? Zoals de prijzen aangeven, is Arlo-uitrusting niet goedkoop. Voor de uitgave krijg je echter uitstekende prestaties: 2K HDR-video-opname en -streaming, detectiewaarschuwingen, tweeweg audio, nachtzicht en genoeg cameras om binnen en buiten je huis rond te stippen.

Als de opstelling met vier cameras iets te steil voor je is, of als je dat soort beveiligingsdekking gewoon niet nodig hebt, houd er dan rekening mee dat de rest van de Pro 3-reeks ook in een beperkt tempo voor het grijpen ligt. Het prijskaartje van de kit met twee cameras, meestal verkrijgbaar voor £ 549,99, is verlaagd tot £ 409,99 .

Dit is een geweldige tijdelijke deal, ongeacht de variant van de Arlo Pro 3 waarin je geïnteresseerd bent, en het is waarschijnlijk dat het assortiment voorlopig niet opnieuw wordt verdisconteerd, of helemaal niet. Als u serieus bent over het upgraden van uw huisbeveiliging, is er nooit een beter moment geweest om te staken.

Geschreven door Conor Allison.