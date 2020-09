Arlo Essential XL Spotlight-camera belooft 1 jaar batterijduur na volledig opladen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlo is groot geworden met de nieuwste toevoeging aan zijn assortiment, door de Arlo Essential XL toe te voegen aan zijn portfolio van apparaten voor thuisbeveiliging.

De categorie Essential is ontworpen om zich te onderscheiden van het Pro-aanbod, zich te concentreren op de essentie en cameras te leveren tegen iets meer betaalbare prijzen.

De grote verkoop van de nieuwe XL-camera is de levensduur van de batterij, waarbij Arlo beweert dat deze een jaar meegaat na één keer opladen. Natuurlijk is daar een voorbehoud bij, want het hangt af van de instellingen die je gebruikt en de frequentie waarmee je de camera vastlegt - maar als je je Arlo-camera constant oplaadt, kan de XL het aantal keren dat je de camera oplaadt met de helft verminderen.

Hierdoor is deze camera langer dan de reguliere Essential Spotlight Camera , maar de andere specificaties blijven vrijwel hetzelfde: hij biedt een resolutie van 1080p, heeft een groothoeklens van 103 graden en biedt tot 12x digitale zoom.

Het gebruik van een LED "spotlight" aan de voorkant betekent dat het kan verlichten in donkere omstandigheden om je s nachts kleurenvideo te geven, terwijl het ook IR-gebaseerd nachtzicht biedt.

Het biedt tweerichtingsaudio zodat u met indringers kunt praten of deze kunt uitdagen, terwijl u een draadloze installatie biedt zoals de rest van de Arlo-familie. Er is de optie voor directe verbinding met een Wi-Fi-netwerk, of dit kan verbinding maken met een SmartHub om lid te worden van een bestaande Arlo-installatie .

Wat verrassend is aan de nieuwe Essential XL, is dat het slechts $ 20 meer is dan de kleinere Essential-camera, dus het zou wel eens een populaire keuze kunnen blijken te zijn. Het is momenteel op pre-order in de VS, we verwachten een bredere lancering in het VK in 2021.

Geschreven door Chris Hall.