Arlo lanceert een draadloze Essential Video Doorbell om te concurreren met Ring

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlo heeft een nieuw model videodeurbel aangekondigd in zijn Essential-assortiment, en deze versie van de deurbel laat de draden achterwege.

Arlo heeft al een videodeurbel, maar deze moest worden aangesloten op bestaande bedrading om hem te laten werken. Voor velen is dat een belemmering voor de installatie als je die nog niet hebt geïnstalleerd, want dat kost je waarschijnlijk meer dan de deurbel zelf.

De nieuwe Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell doet precies wat hij zegt: hij biedt een videodeurbel die rechtstreeks verbinding maakt met je wifi en kan werken op een oplaadbare batterij.

Het behoudt een kijkhoek van 180 graden en een 1: 1 aspect, ontworpen om u meer te laten zien van wat er voor de deur gebeurt.

Waarschuwingen komen direct door naar uw telefoon, waar u kunt zien wie er voor de deur staat en een tweerichtingsgesprek met die persoon kunt voeren. Je hebt ook de mogelijkheid om vooraf opgenomen antwoorden te gebruiken, zodat je bezoekers kunt vertellen wat ze moeten doen als je die beltoon niet persoonlijk kunt beantwoorden.

Net als andere Arlo-producten zullen er bewegingswaarschuwingen, nachtzicht en HDR-ondersteuning zijn, terwijl het ook zal worden geïntegreerd met Alexa, Google Assistant en IFTTT.

In 2021 komt er ook een Arlo Chime die ook rechtstreeks verbinding maakt met wifi, dus je bent niet afhankelijk van je telefoon, je deurbel kan gewoon op de Chime in je huis rinkelen.

De Arlo Essentail draadloze videodeurbel is compatibel met Arlo Smart en ontgrendelt die AI-functies zoals het detecteren van dieren of pakketten, tegen een maandelijks bedrag.

De Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell wordt als eerste gelanceerd in de VS, met pre-orders die worden geopend bij retailers zoals Best Buy en leveringen worden verwacht op tijd voor de vakantieperiode. Het kost $ 199,99.

Geschreven door Chris Hall.