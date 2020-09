Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlo heeft zich gevestigd als een grote speler op de markt voor woningbeveiliging en biedt een reeks aangesloten cameras. De Arlo Essential breidt dat bereik uit en komt binnen om te voorzien in wat Arlo "basisbeveiligingsbehoeften" noemt.

Dat is gedeeltelijk een weerspiegeling van de toenemende capaciteit van recente Arlo-apparaten , die de slimme functies hebben opgedreven en hogere resoluties bieden, maar tegen hogere prijzen met in sommige gevallen ook de noodzaak van een abonnement.

De Arlo Essential is een 1080p draadloze camera met een geïntegreerde LED-spot, die kan oplichten wanneer hij beweging detecteert, terwijl hij ook een geïntegreerde luidspreker en microfoon heeft, zodat eigenaren met indringers kunnen praten of een alarm kunnen activeren vanaf hun telefoon.

In tegenstelling tot de meeste andere cameras van Arlo, heeft de Essential geen hub nodig om verbinding mee te maken. In plaats daarvan kan het rechtstreeks verbinding maken met wifi en de eigenaar waarschuwen via de smartphone-app. Als je een bestaande Arlo-klant bent, kun je de camera ook koppelen met een Arlo-basisstation voor een groter bereik.

Net als andere Arlo-cameras is de Essential weerbestendig, dus je kunt hem letterlijk installeren en zijn ding laten doen. Arlo beweert dat de batterij zes maanden meegaat, maar dat hangt af van hoeveel beweging het detecteert, enzovoort.

Je kunt de functionaliteit uitbreiden met een Arlo Smart-abonnement, dat AI-herkenning en 30 dagen online opslag voor opgenomen videobestanden toevoegt.

De Arlo Essential is vanaf 7 september verkrijgbaar voor £ 129,99.

Geschreven door Chris Hall.