Netflix is nu beschikbaar op Amazon Echo Show

(Pocket-lint) - Netflix komt nu beschikbaar op Amazon Echo Show-apparaten in de VS (het lijkt nog niet te werken in het VK).

De komst van Netflix werd voor het eerst aangekondigd tijdens het apparaten- en services-evenement van Amazon in september, maar we wisten niet wanneer het zou aankomen.

Prime Video is natuurlijk beschikbaar op de apparaten sinds de lancering, maar ondanks de ondersteuning van Hulu en Vimeo heeft Echo Show nog steeds niet de enige app die het echt nodig heeft; YouTube (hoewel je het via de browser kunt bekijken).

We wachten nog steeds op de komst van de Echo Show 10 , ook aangekondigd op dat evenement en Amazon had er geen datum voor bevestigd toen we vorige week een vertegenwoordiger vroegen.

De enige Echo-met-een-scherm die Netflix niet ondersteunt, is blijkbaar de Echo Spot en de originele Echo Show. De Echo Show, Echo Show 5 en Echo Show 8 worden ondersteund, hoewel het misschien alleen de VS is. Om de app te openen, zeg je "Alexa, open Netflix", maar je kunt ook "Alexa, open video home" zeggen om de selectie van videoservices op je apparaat te zien.

Je moet die laatste optie ook gebruiken als je de Echo Show blijkbaar hebt gekoppeld aan een Fire TV-apparaat.

Geschreven door Dan Grabham.