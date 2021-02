Netflix kijken op je Nest Hub en Nest Hub Max

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de slimme schermen Nest Hub en Nest Hub Max van Google kun je verschillende streamingdiensten zoals Disney + en NOW TV casten vanaf je smartphone, evenals Netflix.

Netflix-compatibiliteit is wereldwijd beschikbaar op de Nest Hub en Nest Hub Max, waardoor gebruikers met een Netflix-abonnement films, tv-programmas en documentaires rechtstreeks op hun slimme Nest-display kunnen afspelen en de service vanaf een smartphone kunnen casten.

Ga als volgt te werk om te beginnen met het bekijken van Bridgerton of The Irishman op je slimme Nest- display tijdens het eten.

Je moet ervoor zorgen dat je de nieuwste versie van de Google Home-, Google Assistent- en Netflix-apps hebt om aan de slag te gaan. Om te controleren of dit het geval is, gaat u naar de App Store op iOS-apparaten of de Google Play Store op Android-apparaten.

Als je allemaal up-to-date bent, volg je deze stappen om Netflix aan de slag te krijgen op je Nest Hub of Nest Hub Max:

Koppel uw Netflix-account in de Google Home- of Google Assistant-app (stappen hieronder) Zeg Hey Google, open Netflix om door inhoud op je smartdisplay te bladeren en iets af te spelen met een tik Zeg Hey Google, speel [naam van je favoriete programma op Netflix] om meteen te beginnen met streamen op je smartdisplay Open de Netflix-app op je smartphone, tik op het cast-icoon en selecteer je smartdisplay in de lijst

Je kunt pauzeren, afspelen of vooruitspoelen door Google te vragen, en voor degenen met een Nest Hub Max werken Quick Gestures, zodat je het kijken naar Netflix kunt pauzeren en hervatten door naar je Hub Max te kijken en je hand op te steken.

Volg de onderstaande stappen om je Netflix-account aan je Nest Hub of Nest Hub Max te koppelen.

Open de Google Home-app Tik op Instellingen Scrol omlaag naar Video onder het gedeelte Services Tik op Link onder het Netflix-pictogram Bevestig Link Account in de pop-up Vul uw aanmeldingsgegevens in en druk op Aanmelden en koppelen Selecteer het profiel waaraan je je slimme Nest-scherm wilt koppelen Selecteer Bevestigen

Je kunt je Netflix-account ook aan je Nest-smartdisplay koppelen met de Google Assistent- app. Volg de onderstaande stappen om de Google Assistent-app te gebruiken:

Open de Google Assistent-app Tik op uw accountpictogram in de rechterbovenhoek Zorg ervoor dat het tabblad Services is geselecteerd Tik op Video en fotos Volg stap 4-8 van hierboven.

Volg de onderstaande stappen als je het Netflix-profiel wilt wijzigen dat je aan je Nest Hub of Nest Hub Max hebt gekoppeld:

Open de Google Home-app Tik op Instellingen Scrol omlaag naar Video onder het gedeelte Services Tik op Beheren onder het Netflix-pictogram Selecteer Profiel wijzigen Selecteer het Netflix-profiel waarnaar u wilt overschakelen Selecteer Bevestigen

Om het profiel te wijzigen met de Google Assistent-app:

Open de Google Assistent-app Tik op uw accountpictogram in de rechterbovenhoek Zorg ervoor dat het tabblad Services is geselecteerd Tik op Video en fotos Volg stap 4-7 van hierboven

Bekijk onze Google Home-functie met tips en trucs voor meer tips en trucs om je Nest Hub of Nest Hub Max te gebruiken en er het maximale uit te halen.

Geschreven door Britta O'Boyle.