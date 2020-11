Netatmo biedt Black Friday-deals aan voor het grootste deel van zijn smarthome-assortiment

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Smarthome-bedrijf Netatmo heeft verschillende producten beschikbaar via Black Friday-verkoop en we hebben ze hieronder voor u gedetailleerd.

Je kunt ook alle Netatmo-deals bekijken bij Amazon UK .

De eerste is het Smart Home-weerstation, dat de binnen- en buitenomgeving in realtime analyseert, waarschuwingen naar uw smartphone stuurt wanneer de luchtkwaliteit verslechtert en waarmee u veranderingen in de omgeving kunt volgen.

Dan is er de Slimme Thermostaat, ontworpen door Philippe Starck, die energie voor u bespaart.

Ook te koop is de Slimme Radiatorkraan, die een aanvulling is op de Slimme Thermostaat. Ze worden gebruikt om de temperatuur van elke kamer op elk moment te regelen.

Op weg naar beveiliging, de slimme binnencamera beschikt over gezichtsherkenning en kan realtime waarschuwingen naar uw smartphone sturen.

De slimme buitencamera, die ook realtime waarschuwingen verstuurt. De camera kan het verschil zien tussen mensen, voertuigen en dieren.

De Slimme Rookmelder activeert een alarm van 85 dB in geval van brand en stuurt onmiddellijk een melding naar de smartphone van de gebruiker. Het heeft ook een batterij die 10 jaar meegaat.

Ten slotte helpt de Smart Indoor Air Quality Monitor een gezondere omgeving te creëren door luchtkwaliteit, vochtigheidsniveaus, temperatuur en geluid te meten.

