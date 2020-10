Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netatmo heeft zijn tweede slimme huisthermostaat aangekondigd: de Slimme Modulerende Thermostaat.

Dus wat is er anders aan deze? In een notendop: de modulerende thermostaat heeft OpenTherm-technologie, wat betekent dat het systeem "de temperatuur van het water in de verwarmingscircuits kan aanpassen om de temperatuur van het huis precies te regelen", zegt Netatmo.

Dat betekent dat dit slimme huisproduct niet alleen kan worden gebruikt om uw verwarming te regelen - automatisch, via de app of via de thermostaat zelf - maar het kan ook uw warm water regelen. Dat laatste is iets wat de originele Slimme Thermostaat (dus niet het Modulerende model) niet bood.

Dat plaatst Netatmo op een gelijk speelveld, concurrerend met bedrijven als Nest en Tado - bedrijven die al geruime tijd OpenTherm-verwarmingsoplossingen aanbieden (zij het zonder te schreeuwen over het OpenTherm-label, aangezien de meeste moderne ketels compatibel zijn) - door een intelligente app aan te bieden. -gestuurde verwarming en warmwateropstelling.

Naast het plannen is er een Auto-Adapt-functie die de verwarming aan- of uitzet, afhankelijk van het weer en de kenmerken van je huis. En je kunt altijd op elk moment overschrijven met de thermostaat zelf of de app moet bijvoorbeeld een boost van verwarming willen.

Niet alleen dat, het systeem kan ook verder worden uitgebreid. Netatmo verkoopt ook Slimme Radiatorkranen, dus u kunt niet alleen de verwarming van uw huis regelen, maar u kunt deze ook in zones regelen als u dat wilt. Heel slim.

Deze thermostaat is ook ontworpen door Philippe Starck, met vier verschillende gekleurde stickers - blauw, oranje, groen, geel - in de doos om zijn eigen onderscheidende look te geven. We weten dat Starck helemaal draait om minimalisme, maar gezien hoe dynamisch de concurrentie in dit opzicht is, denken we dat Netatmo hier waarschijnlijk zijn spel kan opvoeren.

De Netatmo Slimme Modulerende Thermostaat is nu verkrijgbaar voor £ 219,99. Professionele installatie wordt aanbevolen.

Geschreven door Mike Lowe.