Google repareert vreselijke Nest Wifi Pro-snelheden voor sommige mensen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google zegt dat het een probleem heeft opgelost dat sommige Nest Wifi Pro-gebruikers zag klagen over vreselijke downloadsnelheden en bevestigde nog een bug in de snelheidstest.

Het probleem met de downloadsnelheid werd vrijwel onmiddellijk opgemerkt door iedereen die de Google Nest Wifi Pro gebruikte met een PPPoE-systeem, met name in sommige delen van Europa. Die mensen meldden downloadsnelheden die ver onder wat ze zouden hebben verwacht gezien hun glasvezelverbinding en de mogelijkheden van de Nest Wifi Pro zelf.

Dat probleem zou nu verholpen moeten zijn, zegt Google. Een nieuwe update bevat ook "algemene stabiliteits- en prestatieverbeteringen", wat ongeveer zo vaag is als maar kan. Maar wie houdt er niet van een stabiliteits- of prestatieverbetering zo nu en dan?

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Interessant is dat Google ook zegt dat de snelheidstestresultaten misschien toch niet goed waren, met degenen wiens verbindingen sneller zijn dan 500Mbps waarschijnlijk beïnvloed. Het bedrijf zegt dat terwijl de ingebouwde snelheidstest van de Nest Wifi Pro nog steeds een iffy resultaat kan rapporteren, de real-world doorvoer niet wordt beïnvloed. De oplossing? "Gebruik een alternatieve snelheidstest-app vanaf uw telefoon of computer, zegt Google.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

Bovenop dat alles zegt Google dat het ook een probleem met betrekking tot Thread Border Router-ondersteuning heeft opgelost, evenals andere niet nader gespecificeerde connectiviteitsfixes heeft toegepast.

Als je hebt geworsteld met je eigen Nest Wifi Pro-snelheden en supersnelle glasvezel hebt, is het nu misschien een heel goed moment om ervoor te zorgen dat je de allernieuwste versie van de software van het systeem draait.

Geschreven door Oliver Haslam.