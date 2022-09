Google lanceert nieuwe Nest-apparaten op zijn Pixel 7-evenement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hoewel alle ogen gericht zullen zijn op de serie vlaggenschiptelefoons van Google tijdens het Pixel 7-lanceerevenement in oktober, heeft Google gezegd dat de telefoons niet de enige producten zullen zijn die tijdens de aankondiging worden onthuld.

In zijn placeholderpagina die het evenement aankondigt, zegt het bedrijf dat het ook zal pronken met "de nieuwste smart home-apparaten van Nest".

Gezien het gebruik van het woord "introduceren", kunnen we relatief veilig aannemen dat dit nieuwe, nog niet aangekondigde hardware zal zijn en niet alleen een opfrissing van haar meest recente producten.

Wat die nieuwe Nest apparaten zouden kunnen zijn, weten we niet zeker. 9to5Google, die deze zin spotte en rapporteerde, suggereert dat het om een paar verschillende producten zou kunnen gaan.

Dat zou kunnen betekenen dat we een tweede generatie Nest deurbel met kabel zullen zien, evenals een Nest Wifi mesh/router systeem dat geschikt is voor Wi-Fi 6E. Los van het Nest-merk wordt ook gesuggereerd dat we een nieuwe, goedkopere Chromecast HD TV streaming dongle zouden kunnen zien.

Met Wi-Fi 6E als het nieuwe 'ding' in draadloze connectiviteit voor thuis, is het een veilige gok voor Google om deze toekomstbestendige connectiviteit toe te voegen aan het huis.

Amazon's Eero mesh-systeem biedt het al, en we hebben gezien dat een aantal smartphone- en laptopfabrikanten zoals Huawei en Samsung al ondersteuning voor deze 6GHz Wi-Fi-band in hun mobiele apparaten hebben geïmplementeerd.

Tot nu toe is er echter wel een soort Wi-Fi 6E belasting aan verbonden, dus als het wordt gelanceerd, zou het ons niet verbazen als het Nest Wifi systeem een beetje duurder wordt.

