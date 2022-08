Nieuwe Nest Wifi met Wi-Fi 6E ondersteuning gespot in FCC listing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een nieuwe Nest Wifi zou binnenkort op komst kunnen zijn nadat een Google-apparaat dat de nieuwste Wi-Fi 6E-standaard ondersteunt, werd gespot in een FCC-vermelding.

Producten verschijnen op de website van de Federal Communications Commission nadat hun draadloze connectiviteitstechnologieën zijn goedgekeurd voor gebruik in de VS. Dat leidt er meestal toe dat ze kort daarna worden aangekondigd.

In deze specifieke aankondiging van Google wordt het mesh-netwerksysteem niet bij naam genoemd, maar er zijn aanwijzingen dat het om dit systeem gaat. Om te beginnen vermeldt het ondersteuning voor meerdere 6GHz-frequenties - dezelfde verzameling die wordt gespecificeerd in de nieuwere Wi-Fi 6E-standaard.

Er zitten ook zes antennes op, wat gebruikelijker is voor een routerachtig apparaat dan voor bijvoorbeeld een telefoon. Er zijn 2 x 2,4GHz / 5GHz dual-band, 2 x 5GHz Wi-Fi Diversity, en 2 x 2,4GHz / 6GHz dual-band antennes inbegrepen.

Er zijn een paar andere kleine opmerkingen in de testrapporten en de biggy dat dit alles werd ingediend door Google. Het voegt allemaal toe aan bestaande geruchten dat een 2022 Nest Wifi update op komst is, zeker.

We weten niet of het extra nieuwe functies zal brengen of gewoon een snellere, stabielere versie van het mesh-netwerk apparaat. Gezien de timing van de aanbieding, betwijfelen we of we te lang hebben om erachter te komen.

Geschreven door Rik Henderson.