(Pocket-lint) - Google Nest video deurbellen hebben verschillende handige functies aan boord, van het herkennen van bekende gezichten tot het bieden van de mogelijkheid om activiteitszones in te stellen, wat betekent dat je niet elke keer wordt gewaarschuwd als er iemand langs je huis loopt als je dat niet wilt.

Voor degenen die een Google Home- of Nest-luidspreker hebben, is er ook een functie met de naam Bezoekersaankondigingen waarmee uw luidsprekers, eenmaal ingesteld, u kunnen vertellen wanneer er iemand bij uw voordeur staat, en als het een opgeslagen bekend gezicht is, wie er ook bij uw voordeur staat. Slimme displays zullen ook een live feed van je deurbel laten zien.

Hier lees je hoe je Visitor Announcements instelt op Google Nest videodeurbellen, of ze nu bedraad zijn of op batterijen werken.

Volg de onderstaande stappen om bezoekersmeldingen in te stellen voor je Google Nest videodeurbel. Je krijgt alleen bezoekersmeldingen op je luidsprekers en displays als ze in hetzelfde huis zijn ingesteld als je deurbel in de Google Home-app, dus houd hier rekening mee.

Open de Google Home-app Raak de tegel van uw deurbel aan en houd deze vast Tik op het instellingen tandwiel in de rechterbovenhoek Schakel gesproken meldingen in

Open de Nest-app Tik op de tegel van uw apparaat en houd deze vast. Tik op het instellingen-radertje in de bovenhoek Tik op Bezoekersmeldingen Zet de optie aan

Als je aankondigingen van bezoekers tijdelijk wilt uitschakelen, kun je de optie Niet storen op je Google Nest Video Doorbell gebruiken en worden alle aankondigingen gepauzeerd.

Geschreven door Britta O'Boyle.