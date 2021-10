Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft zijn nieuwste Nest-beveiligingscameras beschikbaar gesteld om te kopen.

Aangekondigd in augustus , kunnen de Nest Cam (bedraad) en Nest Cam met schijnwerper nu in meerdere landen worden gekocht in de Google Store.

Ze zijn beide verkrijgbaar via andere retailers, zoals Best Buy in de VS. Meer Britse verkooppunten zullen ze waarschijnlijk op tijd vervoeren.

De Nest Cam (bedraad) is een kleine, boekenplank beveiligingscamera voor in huis. Het kan opnemen in maximaal 1080p met 30 frames per seconde. Ook is er HDR en nachtzicht aan boord.

Zoals bij alle Nest-cameras voor 2021, heeft het AI aan boord, zodat het mensen, dieren en voertuigen kan detecteren zonder dat er een cloudgebaseerd abonnement nodig is. Opslag is ook inbegrepen op het apparaat zelf, waarop de laatste drie uur aan video-opnames kan worden opgeslagen.

Het kost £ 89,99 in het VK, $ 119,99 in de Verenigde Staten en is verkrijgbaar in vier kleuren: sneeuw, linnen, mist en zand - de laatste met een esdoornhouten basis.

De Nest Cam met schijnwerper is ook slimmer dan voorheen en doet veel van zijn verwerking op het apparaat. Hij wordt geleverd met twee LED-lampen (2400 lumen) die kunnen worden gebruikt bij bewegingsdetectie, maar ook als algemene buitenverlichting dankzij een bedrade stroomaansluiting.

Net als bij de Nest Cam (bedraad), kan hij 1080p 30fps-beelden opnemen in HDR, ook in nachtzichtmodus.

De Nest Cam met schijnwerper kost £ 269,99 / $ 279,99.

