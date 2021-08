Google kondigt nieuwe Nest Cam-batterij, Nest Cam Floodlight en Nest Cam bedraad aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft zijn Nest Cam-familie geüpdatet en ingrijpende wijzigingen aangebracht om deze huisbeveiligingsapparaten nog slimmer te maken.

Bovenop een nieuwe Nest Doorbell die op batterijen werkt, is er een nieuwe Nest Cam (batterij). Net als de nieuwe deurbel heeft deze het voordeel van een eenvoudige installatie, zonder dat je door muren hoeft te boren of in de buurt van een stopcontact hoeft te installeren, omdat je gewoon de oplaadbare batterij gebruikt.

De nieuwe Nest Cam wordt vergezeld door een nieuwe bedrade Nest Cam en de nieuwe Nest Cam Floodlight, die verlichting biedt wanneer hij beweging detecteert, bovenop de gebruikelijke Nest Cam-functies.

Alle nieuwe producten zijn ontworpen om eruit te zien als een deel van een familie en ze zullen allemaal de Google Home-app gebruiken om ze alleen te verbinden. Je hoeft alleen maar verbinding te maken met je wifi om ze te laten werken.

Deze zijn ook anders dan eerdere Nest-apparaten die afhankelijk waren van een Nest Aware-abonnement om je de beste resultaten te geven en ze slim te maken. Dankzij nieuwe interne hardware die machine learning-algoritmen uitvoert, kan de detectie van verschillende soorten beweging nu op de cameras zelf worden geïdentificeerd.

Het doel is om ervoor te zorgen dat u alleen wordt gewaarschuwd voor de dingen die ertoe doen, zoals mensen, dieren of voertuigen, in plaats van een tak die in de wind zwaait. Met de identificatie gebeurt op de cameras, krijg je deze zonder abonnement.

Je kunt je nog steeds abonneren op Nest Aware, zodat je 30 dagen aan opgenomen bewegingen in de cloud kunt opnemen, maar het doel was om een betere out-of-the-box-ervaring te bieden. Er is ook de toevoeging van 2 uur lokale video-opname, zodat als je netwerk uitvalt, je de actie nog steeds op het apparaat zelf kunt vastleggen.

Net als voorheen worden de cameras geïntegreerd met de Nest Hub , zodat je ze op het grote scherm kunt bekijken.

De Nest Cam (batterij) kost £ 179,99 en is beschikbaar vanaf 24 augustus, de Nest Cam Floodlight kost £ 249,99, terwijl de nieuwe bedrade Nest Cam £ 89,99 kost en later in 2021 beschikbaar zal zijn.