Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google staat op het punt om nieuwe Nest-apparaten te onthullen als het laatste lek iets te bieden heeft. Het bedrijf lijkt op zijn eigen site enkele nieuwe Nest-beveiligingscameras en een nieuwe Nest-deurbel op batterijen te hebben onthuld.

De afbeeldingen en paginas zijn sindsdien verwijderd, maar niet voordat The Verge wat schermafbeeldingen heeft gemaakt , wat ons een idee geeft van wat we kunnen verwachten.

Er was geen releasedatum in de Google Store en de links onder de afbeeldingen van de nieuwe beveiligingscameras en deurbel leidden niet naar een productpagina met informatie, maar de afbeeldingen en namen verraden toch een beetje.

Google / The Verge

Op basis van de Google Store-vermelding komt er een nieuwe, op batterijen werkende gecombineerde Nest Cam voor binnen en buiten, een Nest Cam met schijnwerper, een nieuwe bedrade Nest Cam voor binnen en een Nest-deurbel op batterijen. Alle toevoegingen, als ze worden aangekondigd, zullen een aantal grote lacunes voor Google op het beveiligingsfront opvullen en ervoor zorgen dat het beter kan concurreren met bedrijven als Ring en andere bedrijven, zoals Arlo .

De Nest Cams zijn geweldig, net als de Nest Hello-deurbel , maar met de batterijgevoede opties van beide kan Google zeker meer huizen targeten. Een deurbel bedraden is voor sommigen niet altijd een optie, terwijl een camera op batterijen meer flexibiliteit biedt op het gebied van positionering.

Voor nu is er geen woord over wanneer - of zelfs als - deze producten zullen worden uitgebracht, hoewel we, gezien ze op de eigen website van Google stonden, een lancering verwachten.