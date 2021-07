Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google is geruime tijd geleden begonnen met het migreren van functies van de Nest-app naar de Google Home-app en naarmate het proces vordert, verschijnen er in een nieuwe update van de Google Home-app enkele geweldige functies voor de Nest Hello-videodeurbel .

Bij de nieuwste update - versie 2.40.1.10 in de Google Play Store en 2.40.104 in de App Store - zijn functies voor snelle reacties en stille tijd toegevoegd aan de Google Home-app voor de Nest Hello.

Voorheen werden die functies alleen aangeboden in de Nest-app, dus terwijl je een livestream van je videodeurbel kon zien en toegang had tot sommige instellingen via de Google Home-app, zoals het in- of uitschakelen van de camera en praten door de microfoon, moest je om de Nest-app apart te openen om bijvoorbeeld een Stiltetijd te starten.

Met Quiet Time op de Nest Hello kun je de binnenbel van de Hello en de bezoekersaankondigingen dempen gedurende 30 minuten, een uur, 90 minuten, twee uur of drie uur. Met snelle reacties kunnen gebruikers de Hello automatisch laten reageren met "Je kunt het achterlaten", "We komen zo bij je" en "We kunnen de deur niet beantwoorden".

Volg de onderstaande stappen om snelle reacties en stille tijd voor de Nest Hello in de Google Home-app te vinden.

Zorg ervoor dat je Google Home-app is bijgewerkt Open de Google Home-app Tik op je Nest Hello-videofeed in de lijst Tik op Meer onder de live videofeed Tik op Stille tijd of Snelle reacties

De Google Home-app-update wordt momenteel uitgerold, dus als je deze nog niet hebt, ga dan naar je respectievelijke app store en kijk of de update beschikbaar is om de download te forceren.