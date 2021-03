Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Google werkt aan een tweede generatie Nest Hub, die de Nest Hub 2 wordt genoemd . Het apparaat zou naar verwachting de drie jaar oude Nest Hub opvolgen en naast de Nest Hub Max gaan zitten.

We hebben de geruchten over specificaties van de Nest Hub 2 vergeleken met de Nest Hub om te zien wat er naar verwachting zal veranderen en wat de verschillen zijn.

Nest Hub: 7-inch zwevend display, met stof beklede basis, drie kleuren

Nest Hub 2: hetzelfde ontwerp, vier kleuren

De Google Nest Hub heeft een 7-inch zwevend scherm dat op een met stof beklede luidsprekerbasis is bevestigd. Het meet 178,5 x 118 x 67,3 mm en weegt 480 g.

Bovenaan het LCD-aanraakscherm bevindt zich een Ambient EQ-lichtsensor en verre veldmicrofoons, terwijl de achterkant van het scherm volumeregelaars en een schakelaar heeft om de microfoon in of uit te schakelen. Er is ook een voedingspoort.

De Google Nest Hub 2 biedt naar verluidt een vergelijkbaar ontwerp als de Nest Hub, dus we verwachten een zwevend scherm te zien met een met stof beklede basis. Wat betreft afmetingen, gewicht of knoppen zijn er nog geen bijzonderheden gemeld, maar net als bij de Nest Mini en Google Mini verwachten we geen grote verandering ten opzichte van de originele Hub.

De Nest Hub wordt geleverd in de kleuropties Chalk en Charcoal in het VK, evenals een roze optie in de VS. Er wordt beweerd dat de Nest Hub 2 beschikbaar zal zijn in vier opties, namelijk zwart, grijs en roze en lichtblauw.

Nest Hub: luidspreker met volledig bereik, array met twee microfoons, wifi, Bluetooth 5.0

Nest Hub 2: audioverbeteringen, array met drie microfoons, Soli, Zigbee

De Google Nest Hub wordt geleverd met een luidspreker met volledig bereik en twee microfoons. Het biedt zowel Wi-Fi-ondersteuning als Bluetooth 5.0 en heeft Chromecast ingebouwd en ondersteuning voor audio in meerdere kamers.

De Google Nest Hub 2 zal naar verwachting een verbetering van de audiokwaliteit bieden, evenals een overstap naar een array met drie microfoons, wat zou moeten zorgen voor een betere ervaring bij het gebruik van Google Assistant en deze in lijn brengt met de Nest Mini en Nest Audio. .

Het gerucht gaat ook dat de Nest Hub 2 de Soli-chip van Google bevat , die kan worden gebruikt voor het volgen van slaap en gebaren, en er is ook sprake van Zigbee , wat de behoefte aan een aparte brug bij het bedienen van sommige slimme apparaten voor thuisgebruik zou overbodig maken.

Wi-Fi en Bluetooth zullen ongetwijfeld weer aan boord zijn voor de Nest Hub 2, evenals Chromecast-ondersteuning en multi-room audio.

Nest Hub: Google Assistent, Translator-modus, slimme huisbediening, muziek, YouTube, Netflix

Nest Hub 2: Slaaptracking, gebarenbediening

De Google Nest Hub biedt een aantal functies, waaronder zaken als de vertaalmodus, de mogelijkheid om Netlflix te kijken, smarthome- apparaten te bedienen, naar muziek te luisteren, YouTube te kijken, nieuws te lezen en alles wat natuurlijk bij de Google Assistent hoort. Het kan ook worden gebruikt als digitale fotolijst.

Verwacht wordt dat de Nest Hub 2 alles biedt wat de huidige Nest Hub doet, maar met een aantal extra functies. Geruchten beweren dat de Nest Hub je slaap kan volgen dankzij de Soli-chip op een nachtkastje, dat vervolgens wordt gekoppeld aan Google Fit.

Er wordt ook gezegd dat de Nest Hub 2 gebarenbediening zal hebben, zoals de Nest Hub Max, waardoor je bijvoorbeeld je hand kunt opsteken om een nummer te pauzeren. Als Zigbee aan boord is, zou de Nest Hub 2 het ook gemakkelijker moeten maken om smarthome-apparaten aan te sluiten en te bedienen.

squirrel_widget_148304

Op basis van de geruchten wordt verwacht dat de Google Nest Hub 2 een vergelijkbaar ontwerp zal bieden als zijn voorganger, maar verbeteringen zal aanbrengen aan de hardware en functies.

Er wordt beweerd dat de audiokwaliteit zal verbeteren, evenals het luisteren, en functies zoals gebarenbediening en slaaptracking zouden een al geweldig apparaat nog nuttiger moeten maken.

De beste Google Home- en Nest Hub-deals voor februari 2021 Door Chris Hall · 11 maart 2021

Wat de prijs betreft, zijn er tegenstrijdige rapporten geweest, waarbij sommigen suggereren dat de Nest Hub 2 ongeveer hetzelfde kost als de Nest Hub - dat is ongeveer £ 80 in het VK wanneer de Nest Hub niet te koop is. Anderen hebben gezegd dat de Nest Hub 2 tussen de Nest Hub en de Nest Hub Max zal zitten, wat de prijs van de Nest Hub 2 in het VK dichter bij £ 150 zou kunnen brengen.

Je kunt de laatste geruchten over de Nest Hub 2 lezen in onze aparte feature , maar de verwachting is dat het "eerder eerder dan later" zal worden aangekondigd, dus houd het in de gaten.

Geschreven door Britta O'Boyle.