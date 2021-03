Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google onthulde de originele Nest Hub - voorheen Home Hub - slimme display in 2018. Het 7-inch Google Assistant-apparaat werd vervolgens opgevolgd door de grotere Nest Hub Max in 2019, met een groter scherm en de toevoeging van een Nest Cam .

Nu er drie jaar zijn verstreken, is het niet verwonderlijk dat er geruchten gaan over een opvolger van de Nest Hub. Er is toch een update nodig, ook al is de huidige Nest Hub nog steeds een prima apparaat?

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over wat we de Nest Hub 2 zullen noemen.

Eerste helft 2021

Vergelijkbare prijs als Nest Hub

Zoals eerder vermeld, is de originele Google Nest Hub in oktober 2018 gelanceerd, dus hoewel slimme schermen waarschijnlijk niet zo regelmatig worden bijgewerkt als een telefoon, is er waarschijnlijk nog een update nodig.

9to5 Google beweert dat de Nest Hub 2 "eerder eerder dan later" komt, maar er is nog geen evenementdatum of specifieke datum uitgelekt. We zouden het echter in de eerste helft van dit jaar verwachten, aangezien het schijnbaar begin januari door FCC is gegaan.

De site zei ook dat de prijzen vergelijkbaar zouden zijn met het huidige model, hoewel een ander rapport suggereerde dat het nieuwe model tussen de huidige Nest Hub en de Nest Hub Max zou kunnen zitten. Ter referentie: de Nest Hub kost £ 79,99 in het VK - hoewel deze momenteel wordt aangeboden voor £ 49 - en $ 89,99 in de VS. De Nest Hub Max kost £ 219 in het VK en $ 229 in de VS.

squirrel_widget_148304

Hetzelfde als voorganger

Zwevend display

Met stof beklede luidsprekerbasis

Vier kleuren

De Nest Hub heeft een 7-inch zwevend scherm dat op een langwerpige, met stof beklede luidsprekerbasis staat, en de Nest Hub Max deelt dit ontwerp, maar dan op grotere schaal.

Er wordt beweerd dat de Nest Hub 2 dezelfde ontwerptaal zal behouden als zijn voorganger, wat daarom weer een met stof beklede luidsprekerbasis zou moeten betekenen, een zwevend 7-inch display zonder camera en volumeregelaars aan de achterkant van het scherm. Google heeft slechts kleine wijzigingen aangebracht in het ontwerp van de Google Mini toen deze deze verving door de Nest Mini, dus het is niet zo verwonderlijk om te horen dat een vergelijkbaar ontwerp ook voor de Nest Nest Hub wordt verwacht.

Kleuropties zouden echter enigszins veranderen van de opties die op de Nest Hub worden aangeboden. Blijkbaar blijven Black, Grey en Sand / Pink, maar de Aqua-optie wordt vervangen door een lichtblauw dat lijkt op de Nest Audios Sky.

Audiokwaliteit upgrade

Drie verre veldmicrofoons

Soli-chip

Zigbee

Ondanks dat het ontwerp schijnbaar niet veel verandert voor het derde Nest Hub-apparaat, zal de hardware een upgrade ondergaan, zoals je zou verwachten. Volgens geruchten zal de audiokwaliteit worden verbeterd, wat niet verwonderlijk is, aangezien Google ook enkele goede audiokwaliteitsupdates voor de Nest Mini heeft gemaakt.

Er wordt ook gezegd dat er drie verre veldmicrofoons aan boord zijn in plaats van de twee die momenteel in de originele Hub worden aangeboden. Dit zou het op één lijn brengen met de Nest Mini en Nest Audio, die beide drie verre veldmicrofoons bieden.

Er wordt ook beweerd dat de Soli-radarchip van Google aan boord van de Nest Hub 2 zit. Dit is misschien wel de grootste hardware-upgrade, aangezien deze blijkbaar zal worden gebruikt voor het volgen van slaap en gebaren.

Er is ook sprake van Zigbee aan boord. Zigbee is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt voor smarthome-apparaten die te vinden zijn in sommige Echo-apparaten van Amazon , waardoor er geen aparte bridge nodig is om compatibele apparaten met je router te verbinden.

Slaaptracking met Soli

Maakt verbinding met Google Fit

Gebaar controles

Google Assistent

Zoals vermeld, wordt beweerd dat de Nest Hub 2 zal worden geleverd met de Soli-radarchip van Google aan boord - die werd aangetroffen in de Google Pixel 4 en 4 XL en ook te vinden is in de Nest Learning Thermostat .

Volgens berichten zal de Soli-chip vooral worden gebruikt voor het volgen van de slaap, wat blijkbaar zal aansluiten op Google Fit. De Google Nest Hub is waarschijnlijk het meest geschikt voor een nachtkastje vanwege het kleinere formaat, terwijl de Nest Hub Max geweldig is voor bijvoorbeeld een keuken. Als de Nest Hub 2 op een nachtkastje lag, is het bijhouden van slaap als een functie logisch.

Er wordt gezegd dat Google werkt aan het weergeven van "Proactieve gezondheids- en fitnessresultaten" op smartdisplays, dus het kan zijn dat deze functie wordt gelanceerd zoals de Nest Hub 2, maar ook naar de Nest Hub en Nest Hub Max.

In termen van gebarenbediening heeft de Nest Hub Max gebarenbediening dankzij de ingebouwde Nest Cam , waardoor je dingen kunt doen zoals je hand omhoog houden om muziek te pauzeren, maar de Soli-chip zou hetzelfde mogelijk maken in de Nest Hub 2 zonder dat je om een camera toe te voegen.

Bovendien verwachten we natuurlijk dezelfde functies als de huidige Nest Hub op zijn opvolger, inclusief zaken als de vertaalmodus, de mogelijkheid om Netflix te kijken, weer en nieuws, de mogelijkheid om smarthome-apparaten te bedienen en natuurlijk Google Assistant .

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Google Nest Hub 2.

9to5 Google meldde dat het ontwerp van de volgende Nest Hub vergelijkbaar zal zijn met het huidige model, maar met een nieuw kleurenaanbod. De audiokwaliteit zal blijkbaar worden verbeterd en er zullen drie verre veldmicrofoons zijn over twee.

Volgens het rapport zal er ook de toevoeging van de Soli-radar zijn, die slaap-tracking mogelijk maakt - die verbinding maakt met Google Fit - en gebarencontrole, zo wordt beweerd.

9to5 Google meldde dat bronnen die bekend zijn met de kwestie hebben gezegd dat de volgende generatie Nest Hub de Soli-radarchip zal gebruiken voor het volgen van slaap.

Een apparaat met codenaam A4R-GUIK2 , geclassificeerd als "Interactief apparaat", is doorgegeven via FCC. Aangenomen wordt dat de code een Nest Hub 2 is, met ondersteuning voor Soli en Zigbee.

Geschreven door Britta O'Boyle.