(Pocket-lint) - Google is stilletjes gestopt met de verkoop van de Nest Cam IQ Outdoor , een buitenbewakingscamera van $ 399.

Onlangs merkten sommige mensen dat de beveiligingscamera over de hele wereld uitverkocht was. Als je je daardoor afvraagt wat de toekomst biedt voor Nest, dat eigendom is van Google en de reeks slimme cameras voor thuisaccessoires , is er goed nieuws: Google vertelde 9to5Google dat "Nest zal blijven investeren in nieuwe innovaties" en dat die plannen specifiek een "nieuwe reeks van beveiligingscameras voor 2021.

Google zal ook zijn bestaande Nest-beveiligingscameras blijven ondersteunen met updates die zowel functies als beveiligingspatches zullen bieden.

Momenteel biedt Google nog steeds de Nest Cam Indoor van $ 129, de Nest Cam IQ Indoor van $ 299 en de Nest Cam Outdoor van $ 199. De IQ-cameras hebben een verbeterde videokwaliteit en AI-functies zoals huisdierherkenning. Veel Nest-apparaten gaan echter behoorlijk lang in de tand.

Nest moet dus zijn portfolio zeker bijwerken, maar het heeft nog geen details onthuld over wanneer dat precies zal gebeuren of hoe dat eruit zal zien, inclusief het aantal geplande cameras. We weten wel dat Nest werkt aan een nieuwe Nest Hub, dankzij de FCC .

We hebben contact opgenomen met Google voor een bevestiging en zullen rapporteren wanneer en als we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.