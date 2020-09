Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft waarschijnlijk een nieuwe Nest Thermostat op komst, zoals blijkt uit de FCC-documentatie . Dit zou de eerste thermostaat van het bedrijf in meer dan drie jaar zijn en zou binnenkort kunnen worden gelanceerd.

Het apparaat lijkt naar verluidt Project Soli radarbewegingscontroles te bieden, merkte Droid Life op . Er valt echter weinig op te halen uit deze cache met documenten. De Nest Thermostat heet blijkbaar model G4CVZ, ondersteunt 802.11n wifi en Bluetooth 5.0 en heeft een 60GHz radarzender, net zoals de Pixel 4 heeft voor Motion Sense gebarenbediening.

Motion Sense-functies in een aan de muur gemonteerde thermostaat kunnen betekenen dat de Nest Thermostat kan detecteren wanneer je ernaar kijkt voordat het scherm wordt verlicht. Ondertussen kunnen gebaren worden gebruikt om de Nest Thermostat te bedienen, misschien zelfs de mogelijkheid om van een afstand tussen menus te vegen.

Google heeft Nest in 2014 overgenomen voor $ 3,2 miljard. Maar het heeft de afgelopen jaren niet veel gedaan met het thermostaatbereik van het smart home-bedrijf. Bijvoorbeeld de meest recente Nest Thermostat, een goedkoper model genaamd Nest Thermostat E, uitgebracht in 2017, terwijl de huidige vlaggenschip-thermostaat werd uitgebracht in 2015.

Google houdt meestal een hardware-evenement in de herfst, dus de nieuwe Nest Thermostat zou in de komende weken kunnen verschijnen, misschien naast de Pixel 5.

