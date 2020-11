Bespaar veel op de Neato Robotics D4 met deze vroege Black Friday-deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Robotstofzuigers zijn een van die apparaten die u waarschijnlijk wilt, maar u hebt altijd de hoge prijs betaald. Nou, nee, want de uitstekende Neato Robotics D4-robotstofzuiger is voorlopig mooi afgeprijsd.

Deze deal is de moeite van het bekijken waard als je overweegt een robotstofzuiger aan te schaffen om je klusjes te klaren.

Normaal kost de Neato Robotics D4-robotstofzuiger meer dan £ 400 (volledig waardig), nu slechts £ 249,99 . We weten niet zeker hoe lang deze deal zal duren, maar op dit moment is deze met wifi verbonden robotstofzuiger een iets verleidelijker koopje.

Neato is een van de grootste namen in robotstofzuigers en beide bots doen meer dan alleen door je appartement rijden om vuil te verzamelen.

Je kunt deze bots besturen met een bijbehorende smartphone-app, zodat je het schoonmaken kunt plannen en meldingen kunt krijgen wanneer het schoonmaken is voltooid of als de Botvac vastloopt. Het is ook compatibel met Amazon Alexa.

Begeleiding komt van laserscanning en deze robotreiniger is meer dan slim genoeg om terug te keren naar een laadstation als hij ook wat extra sap nodig heeft. Handsfree en probleemloos schoonmaken van uw huis.

Er zijn nog maar een kwestie van uren om deze koopjes te pakken, dus houd je portemonnee klaar. We dachten zeer aan de Neato D4 toen we hem beoordeelden en hij is elke cent meer dan waard.

Geschreven door Chris Hall en Adrian Willings.