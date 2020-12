Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de nieuwe HomeKit Secure Video-standaard nu meer dan een jaar geleden losgelaten en heeft zijn veiligheid en betrouwbaarheid laten zien, maar het heeft lang geduurd voordat Secure Video echt door iedereen werd gebruikt. In feite heeft Logitech nog maar net het eerste stukje consumentenkit onthuld om het te gebruiken.

De nieuwe Circle View Wired Video Doorbell heeft een van de meer beschrijvende namen die we onlangs zijn tegengekomen, en doet precies wat er op het blikje staat, afgezien van het feit dat hij helemaal niet rond is en eruitziet als zowat elke andere video-deurbel. daar, wat geen kritiek is.

Het is een videodeurbel die uitdrukkelijk en exclusief is ontworpen voor HomeKit-gebruikers, die alleen op het slimme thuissysteem van Apple werkt en Secure Video gebruikt voor meer vertrouwen. Het heeft een groothoeklens die opnamen maakt met een resolutie van 1200 x 1600 met HDR. Een kleine flitslichtstrip kan bezoekers ook s nachts verlichten, terwijl nachtzicht die zichtbaarheid zou moeten verbeteren.

HomeKit Secure Video betekent dat u de Home-app van Apple kunt gebruiken om videos te bekijken en op de hoogte te blijven van bezoekers. Video-opslag en uploaden gaan allemaal via iCloud.

Het sluit ook handig aan bij Apples inzicht in uw fotobibliotheek via iCloud, om een mooi gezichtsherkenningssysteem mogelijk te maken op basis van uw opgeslagen fotos, in plaats van gezichten die helemaal opnieuw zijn geleerd.

Afzonderlijk heb je een HomeKit-hub nodig, of het nu een HomePod, iPad of Apple TV is, om de Circle View-deurbel te gebruiken - het hebben van een iPhone is niet voldoende. Als het u aanspreekt, kunt u het nu voor $ 199 / £ 199 bij Logitech ophalen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.