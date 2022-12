Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG houdt ervan om zijn CES-plannen tijdens het vakantieseizoen druppelsgewijs door te geven, vaak met elke dag een ander product.

We hebben al kennis gemaakt met de nieuwe InstaView koelkast en nu hebben we een nieuwe versie van de ArtCool Gallery airconditioner.

De eerste versie was een wandmodel airconditioner waarmee je de kunstwerken in het front kon veranderen. Dit was echter een handmatige handeling, waarbij je verschillende afbeeldingen of foto's in het frame schoof. De nieuwste is technischer dan dat.

De nieuwe LG ArtCool Gallery unit heeft een 27-inch lcd-scherm, dat een aantal exclusieve statische afbeeldingen kan weergeven, gekozen via de LG ThinQ-app, of familiefoto's die er via een smart device naartoe zijn gestuurd.

Het is ook een airconditioner, natuurlijk, met een eigen dubbele invertor compressor en koeling die naar verluidt tot 70 procent minder stroom verbruikt dan conventionele AC producten.

Het beschikt ook over LG's eigen AI Dry-functie, die het vocht dat zich in het apparaat heeft gevormd elimineert, afhankelijk van de werkingstijd en de geselecteerde modus. Er is ook een gemakkelijk toegankelijk rooster aan de onderkant, voor eenvoudige reiniging.

De nieuwe ArtCool Gallery wordt voor het eerst getoond door LG tijdens CES 2023 in januari. Pocket-lint zal er zijn om je meer te vertellen.

