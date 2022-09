Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens de IFA-beurs voor consumentenelektronica die deze week in Berlijn werd gehouden, werden tal van producten aangekondigd, maar weinig producten wekten zoveel belangstelling als LG's uitbreiding van zijn Styler-kledingreinigingsapparaten.

De LG Styler ShoeCase en ShoeCare zijn namelijk speciaal ontworpen om je sportschoenen te onderhouden en op te frissen.

Nou ja, ze werken ook met andere schoenen. Maar gezien de stijgende trend in het verzamelen van sneakers, lijkt het erop dat LG direct op die markt inspeelt. En waarom ook niet?

De ShoeCase in het bijzonder is gemaakt om bijvoorbeeld je favoriete paar Yeezys in tentoon te stellen. Het is een grotendeels transparante doos waarin één paar schoenen past.

Hij beschermt tegen UV-licht, dat die gewaardeerde sneakers kan doen verkleuren, en heeft een 360 graden draaibare draaischijf om de inhoud te laten zien. Er is ook een lampje voor de goede orde.

De Styler ShoeCare is ook modulair, zodat meerdere eenheden kunnen worden gestapeld voor een kastachtige presentatie.

Een LG Styler ShoeCare kan ook worden toegevoegd aan de mix. Het beschikt over dezelfde soort reinigingstechnologie als in het Styler apparaat dat een paar jaar geleden werd gelanceerd. Stop je vuile schoenen erin en ze kunnen volledig worden opgefrist in ongeveer 37 minuten - om geurtjes te verwijderen of ze gemakkelijk te drogen als ze nat zijn.

Helaas hebben we de Styler ShoeCare niet in actie kunnen zien tijdens de IFA-beurs - en gelukkig hebben we ook de schoenen niet kunnen ruiken. Maar hij is mooi ontworpen en we zien zeker het nut ervan in.

Aangezien het drie paar schoenen tegelijk kan schoonmaken, zou het handig kunnen zijn voor familiegebruik.

De LG Styler ShoeCase, aan de andere kant, is vrij gek, misschien slecht getimed gezien de huidige crisis rond de kosten van levensonderhoud, maar ook briljant om redenen waar we onze vinger niet helemaal op kunnen leggen.

We hebben zeker een paar Adidas Trimm Trabs die er geweldig uit zouden zien.

Geschreven door Rik Henderson.