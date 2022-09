Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je kunt er altijd op vertrouwen dat LG een anders vrij mondaine IFA-beurs opfleurt. Het bedrijf heeft in het verleden al enkele producten buiten de gebaande paden geïntroduceerd en met de MoodUp koelkast heeft het het evenement van 2022 letterlijk opgevrolijkt.

Opengeklapt is het een grote, meestal conventionele koelkast in Amerikaanse stijl, met veel ruimte voor gekoelde en diepvriesproducten. Maar wanneer hij gesloten is en gekoppeld aan een bijbehorende slimme app, wordt het iets heel anders.

Op de IFA van dit jaar is veel gesproken over modulair ontwerp, met het idee dat je de levensduur van een apparaat kunt verlengen door het er oppervlakkig anders uit te laten zien. Of in ieder geval hoe lang je het in de hoek van een kamer wilt laten opdoemen.

De MoodUp gaat nog een stapje verder. Drie van zijn deuren zijn voorzien van individuele LED-panelen die van kleur kunnen veranderen afhankelijk van uw inrichting of stemming. Er zijn 22 kleuropties voor het koelkastgedeelte bovenin, 19 voor het vriesgedeelte.

Het heeft ook de mogelijkheid om te flitsen en van kleur te veranderen zoals discoverlichting. Ja, u kunt het feest echt de keuken in brengen.

Bovendien is er een Bluetooth-luidspreker ingebouwd en kun je niet alleen je eigen gestreamde nummers afspelen, maar zijn er ook 69 zelf samengestelde nummers beschikbaar.

Het is natuurlijk allemaal een beetje gimmicky, maar na onze korte demonstratie in Berlijn werden we meteen verliefd op het idee. Het is ook goed geïmplementeerd, met de kleur opties die een gevoel van flair en plezier toevoegen aan iets dat traditioneel gewoon functioneel is.

Net als andere slimme LG koelkasten heeft de MoodUp tegenwoordig een Instaview deur, waardoor je de levensmiddelen kunt zien die in de rechterkant van de bovenkast zijn opgeslagen. Het werkt ook met het tiksysteem dat het licht aanzet zonder de deur zelf te hoeven openen.

Maar dat is eigenlijk niet het punt van deze leuke en vriendelijke koelkast. We weten op dit moment nog niet hoeveel hij kost of wanneer hij te koop zal zijn, maar we zijn in ieder geval blij dat hij bestaat.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Britta O'Boyle.