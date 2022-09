LG MoodUp koelkast heeft van kleur veranderende LED-deuren en speelt muziek af

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft op de IFA in Berlijn een aantal geweldige aankondigingen gedaan, waaronder een Styler ShoeCase en ShoeCare voor je limited-edition sportschoenen, en een van kleur veranderende LED-koelkast die ook muziek afspeelt.

De MoodUp koelkast is niet alleen voorzien van de slimme technologie van het bedrijf voor een betere versheid van het voedsel, maar heeft ook LED-deurpanelen met een reeks kleuropties, evenals een ingebouwde luidspreker om je favoriete nummers af te spelen.

Met behulp van LG's ThinQ-app kun je kiezen uit 22 kleuren voor het bovenste deurpaneel van de MoodUp-koelkast, en 19 kleuren voor het onderste paneel.

Het is ook mogelijk om het uiterlijk van het paneel aan te passen en de stemming te verfrissen door verschillende thema's toe te passen. Deze thema's komen in de vorm van Season, Place, Mood en Pop, waarbij Season de verschillende tijden van het jaar weergeeft, zoals je zou verwachten, en Mood een gevoel van welzijn nabootst met behulp van zachte en rustgevende kleuren, aldus LG.

De ingebouwde Bluetooth-luidspreker speelt de muziek die u kiest vanaf een aangesloten telefoon, tablet of laptop en de LED-panelen kunnen van kleur veranderen in sync met de muziek als u dat wilt. Als je echter niet wilt dat je koelkast op een nachtclub lijkt, kun je de LED-panelen uitschakelen en hou je een Lux Gray of Lux White afwerking over.

De LG MoodUp koelkast is ook voorzien van de On-Device AI chip voor slimme huishoudelijke apparaten, die AI integreert en zaken biedt als spraakherkenning en Wi-Fi en Bluetooth connectiviteit.

De prijs en beschikbaarheid van de LG MoodUp koelkast moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Britta O'Boyle.