(Pocket-lint) - LG heeft de Styler ShoeCase en ShoeCare onthuld op de technologiebeurs IFA in Berlijn en ze zijn precies wat de dokter heeft voorgeschreven voor je limited edition sportschoenen.

Heb je een paar Ben & Jerry Nike SB Chunky Dunky's? Nou, de LG Styler ShoeCase zorgt ervoor dat ze in de optimale omgeving worden bewaard. Gericht op "sneakerheads", is de LG Styler ShoeCase voorzien van transparante panelen waarmee je je zeldzame trainers in een ruimte-vriendelijke oplossing kunt laten zien. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk om tot vier cases op elkaar te stapelen.

LG zegt dat de ShoeCase ook beschermt tegen vocht en UV-licht dat de stof doet verkleuren, en er is ook een 360-graden draaiplateau, zodat je ervoor kunt zorgen dat elk element van elk paar van je trainers de tijd krijgt om te schitteren.

De LG Styler ShoeCare maakt gebruik van de TrueSteam-technologie van het bedrijf om schoenen te verfrissen. Afhankelijk van de stof van de schoen kun je kiezen uit 10 kuren, die allemaal vocht opnemen en geurtjes helpen verwijderen.

Het ShoeCare systeem zou in staat zijn om tot vier paar schoenen in 37 minuten te reinigen op een standaard temperatuur van 35dB. Het is ook mogelijk om twee paar schoenen met verschillende verzorgingsbehoeften tegelijkertijd te reinigen, en er is een in hoogte verstelbare Moving Nozzle om de binnenkant van de schoenen te drogen.

De LG Styler ShoeCase en ShoeCare zijn compatibel met de LG ThinQ-app, zodat je ze op afstand kunt bedienen en monitoren. Er is nog niets bekend over prijzen of beschikbaarheid.

