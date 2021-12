LG's slimme oven en magnetron voor 2022 zullen ThinQ-recepten bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met zijn nieuwe kooktoestellen uit 2022 hoopt LG uw tijd in de keuken nog gemakkelijker te maken. De LG InstaView Double Oven Range en Over-the-Range Magnetron Oven zijn niet alleen uitgerust met geavanceerde kooktechnologieën, maar ook met nuttige integratie met de LG ThinQ Receptenservice.

Die service is ingesteld om een complete en handige gebruikerservaring te bieden die het gemakkelijker maakt om recepten te vinden, uw maaltijden te plannen en ook nog eens gemakkelijk te koken. Dit omvat toegang tot meer dan 10.000 met één klik shoppable recepten waar je een recept kunt vinden en de ingrediënten rechtstreeks in de bijbehorende app via Walmart of Amazon Fresh kunt kopen .

De kooktoestellen zelf bieden ook tal van interessante technologie. De Double Oven Range is bijvoorbeeld uitgerust met de InstaView-technologie van het bedrijf, wat betekent dat je kunt zien wat er in de oven gebeurt door tweemaal op het glas te tikken. De interne lampjes gaan dan aan en geven je zicht op je kookgerei zonder dat je de deur hoeft te openen en de warmte te laten ontsnappen.

De 2022-oven heeft ook ProBake-convectietechnologie die intelligente en nauwkeurige temperatuur- en luchtstroomregeling gebruikt om voedsel grondig en snel te bereiden. Voeg daar nog de Air Fry en Air Sous Vide modi aan toe, die de mogelijkheid bieden om voedsel te frituren zonder de noodzaak van overmatige hoeveelheden olie en om met gemak malse en sappige gerechten te creëren.

Ondertussen heeft de LG Over-the-Range Magnetron Oven Steam Cook-technologie die is ontworpen om sappiger en gezonder voedsel te bereiden. Evenals een ventilatiesysteem dat aanhoudende geuren in de keuken belooft te verminderen.

Op de virtuele CES-expositie van LG op 5 januari zal naar verwachting meer over deze modellen te zien zijn.