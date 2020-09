Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De grote aankondigingen van LG op de IFA 2020 in Berlijn van dit jaar zijn het LG ThinQ Home Connected-systeem en een slimme spiegel die kan worden gebruikt als interface voor het hele huis.

De LG ThinQ Home Concierge is een grote, slimme spiegel die je, wanneer hij aanstaat, een Apple Home-style gebruikerservaring geeft om elk compatibel slim apparaat dat je hebt te bedienen, inclusief slimme koelkasten, robotstofzuigers en huisverwarming.

Het kan zelfs worden gebruikt om een oplaadpunt voor een elektrische auto te bedienen, zodat u uw auto op afstand kunt monitoren en instellen om op te laden.

De Home Concierge kan ook het energieverbruik van uw huis volgen, zolang er apparaten en apparaten op zijn aangesloten - misschien ook een slimme meter.

Een ding dat we niet hebben ontdekt tijdens het persevenement (samen met details over prijzen of beschikbaarheid) is wat er gebeurt als de hub is uitgeschakeld en het weer gewoon een spiegel is - vingerafdrukken zullen zeker duidelijk zichtbaar zijn. Misschien moet LG ook een slimme polijstrobot bouwen?

Het LG ThinQ Home-systeem lijkt veel op de slimme huisalternatieven van Apple en Google, in die zin dat het eenvoudige bediening van al uw apparaten en apparaten mogelijk maakt via één eenvoudige interface.

Naast het persevenement organiseert LG een virtuele IFA-stand die u kunt verkennen vanuit de veiligheid van uw eigen pc. Die vind je hier .

Geschreven door Rik Henderson.