LG IFA 2020 persconferentie: hoe u de keynote live kunt bekijken

(Pocket-lint) - De meeste conventies en evenementen van 2020 zijn uitgesteld, geannuleerd of alleen naar online overgeschakeld, maar niet naar IFA.

De Duitse vakbeurs voor consumentenelektronica gaat nog steeds door, alleen in beperkte vorm, en enkele van s werelds grootste bedrijven exposeren om gasten uit te nodigen.

Een daarvan is LG , dat zijn nieuwste apparaten toont op IFA 2020 en vandaag zijn traditionele persconferentie organiseert vanuit Berlijn.

Het hele ding is beschikbaar om online te bekijken. Hier is waar en wanneer u het kunt bekijken.

LG organiseert vandaag, donderdag 3 september 2020, haar IFA-persconferentie, die begint om 11.15 uur CEST (lokale tijd voor Berlijn). Dit zijn de starttijden in uw regio:

Westkust VS: 2.15 uur PDT

Oostkust VS: 5.15 uur EDT

VK: 10.15 uur BST

Centraal-Europa: 11.15 uur CEST

Je kunt het bekijken via de videofeed bovenaan deze pagina.

Als alternatief kunt u het bekijken via het officiële YouTube-kanaal van LG Global .

LG heeft een geschiedenis van het lanceren van telefoons tijdens IFA in augustus / september van elk jaar, maar we hebben nog nooit gehoord van standaardapparaten die deze keer zouden kunnen worden onthuld.

Zo is er de LG Wing - een toestel met een draaiend scherm - dat al een paar keer in geruchten is opgedoken. Het wordt pas in 2021 verwacht, maar we hoorden er een paar fragmenten over op IFA.

Meestal zal LG zich echter concentreren op zijn connected smart home-producten en tvs - IFA is geschikter voor home-entertainment dan voor mobiele aankondigingen.

Het zal zijn LG ThinQ Home Solution-systeem debuteren, zei hij in een verklaring, en het evenement zal worden georganiseerd door de CTO van het bedrijf, Dr IP Park.

Geschreven door Rik Henderson.