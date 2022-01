Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft CES 2022 gebruikt om een extra product in zijn connected smart clock-assortiment te onthullen: de Lenovo Smart Clock Essential met Alexa ingebouwd.

Het was halverwege tot eind 2020 toen Lenovo de vorige Smart Clock Essential onthulde, die Google Assistant gebruikt als spraakbesturingsassistent. De release van 2022 gaat in plaats daarvan helemaal over Amazon Alexa, waardoor er meer keuze aan de markt wordt toegevoegd om aan verschillende voorkeuren te voldoen.

Anders, zoals we altijd van deze serie hebben gezegd, is de Smart Clock Essential heel erg een van die ' doet wat het zegt op de blikken'- producten. Het is een digitale klok die Alexa gebruikt om er een slimme luidspreker van te maken.

De originele Lenovo Smart Clock, uitgebracht in 2019 , was een apparaat met touchscreen. De Essential verwijdert die touchscreen-mogelijkheid en brengt dingen terug naar de essentie, daarom is de spraakbesturing des te logischer in dit specifieke product.

Het is in zekere zin een 'luidsprekerklok', die de functionaliteit combineert die u zou verwachten van een klok op het nachtkastje of op het aanrecht - tijd, datum, alarm - met slimme spraakfuncties, zoals de mogelijkheid om naar de radio te luisteren of het weer werd hoorbaar aangekondigd. Er is een geïntegreerde 3W-luidspreker met twee passieve radiatoren om de geluidsweergave te versterken.

Het behouden van zijn 'essentiële' naam is een essentiële prijs: de Alexa-versie van deze slimme klok zal voor $ 59 worden verkocht wanneer deze in januari in de uitverkoop gaat. Het is verkrijgbaar in Clay Red (foto) of Misty Blue stofafwerkingen. Heel leuk inderdaad.

