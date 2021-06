Lenovo Smart Clock 2 voegt afneembaar draadloos oplaadstation toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het derde product in de Lenovo Smart Clock-lijn - na het originele en vervolgens het eenvoudigere Essential- model - voegt een afneembaar draadloos oplaadstation toe aan de functieset .

Het maakt de Smart Clock 2021 een beetje veelzijdiger als bedgenoot, zonder dat het in de eerste plaats zo aantrekkelijk is aan het product: de eenvoud.

In de kern is de Smart Clock 2 nog steeds een 4-inch scherm met wat basistoegang tot je dagelijkse routines en Google Assistent-spraakbesturing, plus muziekweergave op de geïntegreerde luidsprekeruitgang.

Dit model verbetert dat concept met zijn oplaaddock, dat wordt meegeleverd in de doos (let op: niet in alle markten) , dat via pogo-pinnen aan het hoofdapparaat wordt bevestigd. Het dock, dat onder en aan de zijkant van de klok zit, integreert een nachtlampje en Qi draadloos oplaadstation.

Er is ook een USB-A-aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation zelf – deze is deze keer verwijderd van de stand-alone klok – mocht je iets anders willen aansluiten voor bekabeld opladen.

Zoals je op de fotos kunt zien, is de nieuwe Lenovo Smart Clock over het algemeen een groter product, waarbij het dock zijn voetafdruk onvermijdelijk groter maakt als je het wilt gebruiken.

Maar we zijn blij dat Lenovo de zaken relatief eenvoudig heeft gehouden, waarbij we vermeden hebben om zoiets als een camera aan de mix toe te voegen, terwijl we meer fysieke ruimte bieden voor de luidsprekers – wat, naar we hopen, betere prestaties zal leveren voor dit bijgewerkte model.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

De Lenovo Smart Clock komt in de kleuren Shadow Black, Heather Grey en Abyss Blue en komt in augustus 2021 uit, met een Europese prijs van € 89,99.

Geschreven door Mike Lowe.