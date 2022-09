iRobot Roomba Combo J7+ kan tegelijkertijd stofzuigen en dweilen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - iRobot heeft zijn nieuwste Roomba-robotstofzuiger onthuld, de Roomba Combo J7+, en het is er een die een welkome stap voorwaarts maakt door tegelijkertijd te kunnen stofzuigen en dweilen, zonder handmatig om te schakelen.

Het dweilsysteem is bevestigd aan een mechanische arm die omhoog en weg van de vloer kan draaien en boven de stofzuiger rust als hij niet wordt gebruikt, wat betekent dat hij geen natte plekken achterlaat op tapijten of vloerkleden die hij tegenkomt.

De stofzuiger is, niet verrassend, een beetje een opgewaardeerde versie van de al bestaande Roomba J7+, en bevat ook een aantal upgrades voor het besturingssysteem, Roomba OS, met meer die na verloop van tijd kunnen worden toegevoegd dankzij de from-the-cloud updates die Roomba kan implementeren.

Veel robotstofzuigers hebben tegenwoordig dweilfuncties ingebouwd, maar in de meeste gevallen moet de eigenaar deze handmatig activeren door een onderdeel te verwisselen, of moet de stofzuiger terugkeren naar zijn basisstation om van modus te veranderen voordat hij uw harde vloeren schoonmaakt.

Met een stofzuiger die die wisseling direct kan uitvoeren, zijn we een stap dichter bij de alles-in-één oplossing waar veel mensen van dromen als ze een robotstofzuiger kopen, dus het zal interessant zijn om te zien of concurrenten zoals Roborock die functie bijzonder snel kunnen inhalen.

De Roomba Combo J7+ lanceert in Europa en de VS op 4 oktober 2022, vanaf 1.099 dollar, terwijl de Europese prijzen nog niet bekend zijn gemaakt.

