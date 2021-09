Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - iRobot heeft een software-update aangekondigd voor zijn portfolio vanrobotstofzuigers en dweilen die ze slimmer zullen maken en nieuwe functies zullen bieden.

De Genius 3.0 Home Intelligence-software-update zal een draadloze update zijn en zal verschillende van de oudere robotstofzuigers ten goede komen, waaronder de S9+ en i7+ , evenals de nieuw aangekondigde J7 en J7+.

De nieuwe functies zijn onder meer Clean While Im Away, waarmee je robotstofzuiger de locatie van je telefoon gebruikt om automatisch te beginnen en te stoppen met schoonmaken wanneer je telefoon weggaat of terugkeert naar een gedefinieerde grens die je hebt ingesteld. Een Smart Map Coaching en Room Name Suggestions-functie helpen gebruikers om Smart Maps te personaliseren, terwijl Cleaning Time Estimates u een ruw idee geeft van hoe lang een schoonmaakbeurt gaat duren.

De software-update brengt ook Quiet Drive, waarmee stofzuigcomponenten worden uitgeschakeld wanneer uw robot van en naar schoonmaaktaken gaat, en er komt ook een Niet storen-functie, samen met gezondheidsaanbevelingen voor uw robotstofzuiger. De compatibiliteit van Alexa en Google Assistant krijgt ook een update, met feedback van de assistenten.



Het is vermeldenswaard dat sommige functies van de Genius 3.0-update alleen compatibel zijn met robotstofzuigers en dweilen met Imprint Smart Mapping-robots, zoals de Roomba i7/i7+, Roomba s9/s9+, Roomba j7/j7+ robotstofzuigers en Braava jet m6 robotmoppen.

Beste Ring-besparingen voor juli 2021: goedkope aanbiedingen voor Ring-deurbellen en -cameras Door Chris Hall · 9 september 2021