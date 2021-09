Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - iRobot heeft zijn nieuwste robotstofzuigers aangekondigd in de J7 en J7+. De nieuwste modellen bevinden zich onder het vlaggenschip van het bedrijf, de S9+, en ze zijn beschreven als "doordacht", met de mogelijkheid om obstakels op hun pad te identificeren en gevaren te vermijden.

De iRobot J7 en J7+ hebben PrecisionVision-navigatie en leren en reageren in realtime, waarbij ze veelvoorkomende obstakels zoals kabels en afval van huisdieren vermijden vanaf de lancering, met extra obstakels die in de loop van de tijd worden toegevoegd, waaronder sokken.

Wanneer een obstakel of gevaar wordt geïdentificeerd, sturen de J7 en J7+ een afbeelding naar de iRobot- app, waar je ze kunt instrueren om ze te vermijden of er omheen schoon te maken, evenals feedback geven over of het genoemde obstakel in de toekomst moet worden vermeden .

De J7+ heeft ook Imprint Smart Mapping, zoals de S9+ en i7+ van het bedrijf, waardoor hij de plattegrond van uw huis in de loop van de tijd leert, zodat u de J7+ kunt vertellen om bijvoorbeeld alleen de keuken schoon te maken. Er is ook Imprint Link-technologie aan boord die de Braava Jet m6-dweil zal vertellen om daarna schoon te maken, als je het geluk hebt om ook de robot-dweil te hebben.

Er komen ook verschillende nieuwe softwarefuncties naar de J7, J7+ en andere oudere modellen in het iRobot-portfolio met de Genius 3.0 Home Intelligence over-the-air-update. Deze update bevat een modus Opschonen terwijl ik weg ben, Smart Map Coaching en Kamernaamsuggesties, Schattingen van de schoonmaaktijd en Stille rijmodus.

Net als de iRobot S9+ en i7+ heeft de J7+ een Clean Base Automatic Dirt Disposal, hoewel deze opnieuw is ontworpen om niet alleen een hoogwaardige metalen afwerking te hebben met een leren treklipje, maar ook een kortere vorm, waardoor hij onder tafels past en buiten blijft. van de weg.

De iRobot J7+ is nu verkrijgbaar en kost £ 899,99 in het VK . De iRobot J7 – die geen reinigingsbasis heeft – kost £ 699,99 en is vanaf eind september verkrijgbaar.

De beste Google Home- en Nest Hub-deals voor juli 2021 Door Chris Hall · 9 september 2021