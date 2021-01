Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - iRobot staat bekend om zijn uitstekende Roomba-robotstofzuigerserie en het bedrijf is altijd op zoek naar nieuwe manieren om te innoveren.

Toen het de iRobot Roomba i7 + en Roomba s9 + robotstofzuigers op de markt bracht, wist iRobot zich te onderscheiden van de concurrentie met zelfledigende bots die een deel van het gedoe uit het bezit van een robotstofzuiger haalden.

Met het meegeleverde Clean Base Automatic Dirt Disposal-systeem hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over het constant legen van de robotstofzuiger op dagelijkse of tweewekelijkse basis. In plaats daarvan hoeft de bak misschien pas na een maand of langer te worden geleegd.

Die bots zijn echter premium machines met een daarbij behorend prijskaartje. Nu, met de introductie van de iRobot Roomba 3+, zijn die innovaties goedkoper. Deze toevoeging aan het Roomba-assortiment biedt geavanceerde functies, waaronder die zelflozende basis, intelligente navigatie en ook de iRobot Genius is slim, maar met een veel toegankelijker prijskaartje.

De iRobot Roomba 3+ belooft zo veel mogelijk stof en puin van 60 dagen in de basis te legen en om uw huis op zowel tapijt als harde vloeren met een minimum aan gedoe te reinigen.

Deze bot maakt ook gebruik van Roombas drietraps reinigingssysteem om uw huis efficiënt schoon te maken met de belofte van 10 keer de zuigkracht van de Roomba 600-serie. Gooi spraakbesturing in met Google Assistant of Amazon Alexa en je kunt de bot met alleen je stem naar buiten sturen om op te ruimen. iRobot maakt deze bots echter nog intelligenter, zoals door ze te koppelen met bijvoorbeeld de August Wi-Fi Smart Lock om automatisch te beginnen met schoonmaken wanneer hij detecteert dat je het huis hebt verlaten.

De Roomba i3 + robotstofzuiger is nu te koop voor £ 699 of zonder de Clean Base als de Roomba i3 voor £ 449.

Geschreven door Adrian Willings.