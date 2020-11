Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Robotstofzuigers zijn geweldig, nietwaar? Automatisch uw huis voor u opruimen, waardoor een deel van het beenwerk uit de huishoudelijke taken wordt gehaald. Deze is extra bijzonder dankzij een zelflozende steiger en nog meer met deze fikse korting .

Toen we de nieuwere Roomba i7 + beoordeelden , waren we tevreden met zijn reinigingskracht en super onder de indruk van de automatische vuilafvoer die een deel van het gedoe uit het onderhoud nam. We werden echter teruggenomen door de prijs en als je dat niet helemaal kunt verdragen, dan zul je dit oudere model zeker goedkeuren, dat nu mooi afgeprijsd is voor Black Friday.

Dit is echter een tijdelijke deal, dus je moet snel zijn. Voor een korte periode is de iRobot Roomba i6 + te koop met een besparing van $ 200 - waarmee hij slechts $ 599,99 is in plaats van de gebruikelijke $ 799,99.

Voor die prijs krijgt u alle slimme functies van iRobot die u zou verwachten, waaronder een intelligent kaartsysteem, krachtige reinigingsmogelijkheden (met Roombas drietraps reinigingssysteem) en ook de glorieuze zelflozende functie.

De Roomba i6 + is ontworpen om perfect in uw huis te werken, zelfs als u huisdieren heeft. Het heeft mogelijkheden voor meerdere oppervlakken, waardoor het gemakkelijk tapijt of harde vloeren kan reinigen en het heeft zeer efficiënte filters die ook 99% van de allergenen voor katten en honden opvangen.

Schiet echter op, want de deal zal niet lang duren.

Geschreven door Adrian Willings.