Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is nog steeds tijd om wat duivelse besparingen op te ruimen deze Amazon Prime Day, en de iRobot Roomba 692-deal - beschikbaar voor $ 199,99 - vertegenwoordigt een van de betere kortingen die er nog zijn.

Omdat de robotstofzuiger doorgaans een vraagprijs van $ 319,99 heeft, is er slechts een beperkte hoeveelheid tijd over voor Amazon Prime-leden (of degenen die effectief een gratis proefperiode willen gebruiken) om een coole $ 120 te besparen.

• Bekijk de deal met iRobot Roomba 692 ($ 199,99) bij Amazon

Wat goed is, is dat dit ook een van de gemakkelijkere aankopen is om te rechtvaardigen - het hebben van een geautomatiseerd stofzuigsysteem bespaart je niet alleen kostbare tijd (waarin je misschien op nog meer deals zou kunnen jagen), maar elimineert ook de verveling van, weet je , eigenlijk kruimels opruimen die verspreid over uw huis liggen.

Met veel Amazon Prime Day-robotstofzuigers die nog rondzweven, waarom zou je dan in het bijzonder voor dit apparaat kiezen? Eerst en vooral geeft het je de goedkoopste toegang tot de dure wereld van robotstofzuigers - voor zover gevestigde merken gaan, is het altijd het overwegen waard om er een te vinden voor minder dan $ 200.

Qua functies kan de zelfopladende 692 worden bediend via Alexa en kan hij vrijwel elke soort vloer aan, dankzij verschillende reinigingsmodi. Er zijn ook zaken als de vuildetectie van iRobot, die de gebieden van uw huis registreert die het meeste werk nodig hebben en het schoonmaken versnelt, en klifdetectie, iets dat essentieel is voor gebruikers die dichtbij trappen willen schoonmaken.

Robotstofzuigers krijgen, zoals we zeggen, vaak rond deze tijd van het jaar een korting, maar het zou nog steeds verrassend zijn om te zien dat dit wordt gerepliceerd voor Black Friday. Dit maakt het een goed moment om te profiteren, als je snel genoeg kunt zijn.

Geschreven door Conor Allison.