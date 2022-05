Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ikea heeft zijn nieuwste kijk op het slimme huis aangekondigd. Het brengt een Matter-ready smart home hub uit, genaamd Dirigera, naast een vernieuwde Ikea Home smart app.

Als je je ooit hebt afgevraagd waarom bepaalde smart home-apparaten werken met sommige tegenhangers en niet met andere, dan wil je weten wat Matter is - de nieuwste standaard voor draadloze interoperabiliteit die de industrie dreigt op te schudden. Pocket-lint heeft hier een hele gids over hoe Matter werkt. Maar maak je geen zorgen. Ikea belooft dat Dirigera en zijn Ikea Home-app allebei eenvoudig te gebruiken zullen zijn, en omschrijft ze als "handig, gemakkelijk te navigeren en gebruiksvriendelijk", vooral voor mensen die hun reis naar slimme huistechnologie beginnen.

"Met de nieuwe Dirigera hub voor slimme producten kunnen gebruikers alle IKEA slimme producten aan het systeem koppelen en ze individueel, in sets of in groepen aansturen in de nieuwe Ikea Home smart app", aldus Ikea. "Dit stelt gebruikers in staat om verschillende scènes te creëren met vooraf ingestelde functies van de slimme producten en vergroot de personalisatiemogelijkheden voor het slimme huis."

Houd in gedachten dat dit niet Ikea's eerste uitstapje in het slimme huis is.

Eerder dit jaar lanceerde Ikea de Vappeby Spotify-speakerlamp, en het vernieuwde de Symfonisk-boekenplankluidspreker met Sonos. In 2014 lanceerde het bedrijf de Tradfri smart home hub/gateway en een app. Ikea zei dat klanten hun oude Tradfri hub nog steeds kunnen gebruiken, en dat huidige "producten van IKEA kunnen worden aangesloten op en even goed werken met de Dirigera hub".

De Dirigera hub en de nieuwe Ikea smart home app worden in oktober 2022 gelanceerd.

Geschreven door Maggie Tillman.