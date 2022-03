Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Settopbox-gigant Humax heeft een nieuwe slimme wifi-stekker aangekondigd, een verrassende intrede op de slimme thuismarkt .

Het bedrijf is vooral bekend om zijn Android TV-, Freeview- en Freesat-boxen, hoewel het nieuwe slimme accessoire verwijst naar een draai naar het bredere slimme huis.

De plug zelf kan worden gekoppeld aan zowel Google Assistant als Alexa en fungeert als een slimmer alternatief voor reguliere opties.

Meer geavanceerde integratie voor Humax Aura -bezitters is echter beschikbaar via Google Home, waarbij de stekker kan worden in- en uitgeschakeld via de afstandsbediening van de settopbox.

Voor degenen die hun eigen sequenties willen, kan de Humax Wi-Fi Smart Plug ook in de wereld vanIFTTT worden verweven.

Net als bij rivaliserende stekkers, kan het accessoire ook via de app worden bediend om schema's in te stellen, met Humax Smart Living (beschikbaar op iOS en Android) waarmee gebruikers timers en schema's kunnen instellen voor de plug en de aangesloten apparaten om aan of uit te zetten uit.

Interessant is dat het ook het energieverbruik van de aangesloten apparaten registreert, waardoor stroom, vermogen, spanning en totale kWh worden bekeken. Dit wordt vervolgens allemaal teruggevoerd naar de app, waardoor gebruikers trends in grafieken in de loop van de tijd kunnen volgen - en dit natuurlijk kunnen gebruiken om mogelijk hun energieverbruik te verminderen.

Er is zelfs een kindveilige sluiting die de drie pinnen van de stekker afdekt, om kinderen te beschermen tegen onbedoelde schokken.

De plug kost £ 14,95 en is verkrijgbaar bij Humax , hoewel we niet zeker weten wanneer en of het apparaat op andere markten zal komen.

Geschreven door Conor Allison.