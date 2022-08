Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Uw huis verlaten is altijd een risico.

Je hebt deze grote ruimte vol met je meest waardevolle bezittingen die je voor lange periodes volledig onbemand laat. En dat is onvermijdelijk. Je moet naar je werk. Je moet boodschappen doen. Plus, vakanties houden u dagen, of zelfs weken van huis weg.

Bescherming is van het grootste belang.

Dat is waar de EZVIZ CB8 Battery PT Camera om de hoek komt kijken. Deze slimme camera is om vele redenen de perfecte aanvulling op uw beveiligingsinstallatie. In dit artikel worden enkele van de belangrijkste kenmerken besproken waarmee de EZVIZ CB8 Battery PT Camera uw huis kan beschermen.

Wat gebeurt er als een gewone beveiligingscamera een indringer opmerkt?

Helaas, niet veel. De camera registreert wat er gebeurt, maar kan niet actief iets doen om de inbraak te voorkomen.

De EZVIZ CB8 Battery PT Camera is anders vanwege zijn Active Guard System, dat twee effectieve preventieve maatregelen combineert. Ten eerste heeft het een luide sirene die begint te loeien zodra het een bewegende persoon in uw huis detecteert. Ten tweede wordt die sirene vergezeld door een paar schijnwerpers, die herhaaldelijk knipperen om indringers en iedereen in uw omgeving duidelijk te maken dat er iets mis is.

Met het Active Guard System kan de EZVIZ CB8 Battery PT Camera dieven en indringers afschrikken voordat ze schade aanrichten.

Het opnemen van beelden van een inbreker betekent niet veel als de video pixelig is. U zult niet in staat zijn om het gezicht van de persoon of andere identificerende kenmerken te zien. Het resultaat is dat de beelden minder bruikbaar zijn dan ze hadden kunnen zijn.

Dankzij de 2K-resolutie hoeft u zich met de EZVIZ CB8 Battery PT Camera geen zorgen te maken over dat probleem. Elk frame van de opnamen is kristalhelder, waardoor het veel gemakkelijker is om indringers te identificeren.

De EZVIZ CB8 Battery PT Camera kan tot 210 dagen lang beelden opnemen voordat hij opnieuw moet worden opgeladen. Dat betekent dat u de opnametijd kunt beperken, zodat uw camera bijna altijd operationeel is.

Maar wat als u 365 dagen per jaar 24/7 bescherming wilt?

De EZVIZ CB8 Battery PT Camera biedt dat ook als u hem aansluit op een EZVIZ Solar Panel. Deze panelen zorgen voor een constante stroombron, zodat u uw huis nooit kwetsbaar hoeft achter te laten omdat uw apparaat opgeladen moet worden.

Hoe waardevol het Active Guard System ook is, het klinkt ook als iets dat kan afgaan bij elke beweging in huis. Misschien maakt u zich zorgen dat huisdieren die voor de camera bewegen de alarmen kunnen laten afgaan, waardoor uw dag (of nachtrust) wordt verstoord.

Het goede nieuws is dat EZVIZ met deze problemen rekening heeft gehouden door de implementatie van het Smart Human Motion Detection-systeem. Dit systeem maakt gebruik van een algoritme voor detectie van de vorm van een persoon om ervoor te zorgen dat u alleen wordt gewaarschuwd voor menselijke objecten die zich in uw huis bewegen.

Zelfs een 2K-resolutie is misschien niet in staat om alles te laten zien wat u moet zien als iemand in het donker rond uw huis sluipt. Standaard nachtzicht is ook niet veel hulp vanwege de groene tint die wordt toegepast op alles wat een camera registreert.

Je hebt te allen tijde full colour nodig om elk detail van een indringer vast te leggen.

Ook hier levert de EZVIZ CB8 Battery PT Camera weer zijn diensten.

Hij neemt videobeelden op in full colour, ongeacht het tijdstip van de dag. Dat betekent dat uw opnamen helder zijn in zowel resolutie als kleur. Wanneer u uw beelden naar de autoriteiten stuurt, kunnen zij hun zoekactie uitbreiden op basis van de kleur van de kleding die de indringer draagt, en op basis van zijn algemene kenmerken.

De EZVIZ CB8 Battery PT Camera wordt geleverd met een MicroSD-sleuf die compatibel is met kaarten met een capaciteit tot 256 GB. Dat is belangrijk omdat je een grote geheugenkaart nodig hebt om 2K beelden op te slaan.

Videobeelden met een resolutie van 2K vereisen ongeveer 2,4 GB opslagruimte per uur opgenomen beeldmateriaal. Over een periode van 24 uur komt dat neer op 57,6 GB. Met een 256 GB MicroSD-kaart kunt u meer dan vier dagen opnamen maken voordat u iets hoeft te verwijderen. Nog beter is dat de CB8 opnamen ondersteunt wanneer een persoon of beweging wordt gedetecteerd, zodat de opslagruimte optimaal wordt benut.

De meeste beveiligingscamera's richten zich op één richting en nemen in één richting op. Zelfs draaiende camera's zijn beperkt door hun gezichtsveld, wat betekent dat ze niet alles wat er om hen heen gebeurt op hetzelfde moment kunnen opnemen.

Dankzij de panoramische dekking van de EZVIZ CB8 Battery PT Camera krijgt u alles te zien. De camera biedt een panoramische opname van 360 graden, zodat indringers geen misbruik kunnen maken van blinde hoeken.

Met zijn hoogwaardige opnamen, panoramische weergave en slimme detectiesysteem voor mensen, is de EZVIZ CB8 Battery PT Camera de ideale oplossing voor huisbeveiliging. Hij bouwt voort op standaard beveiligingscamera's met een schat aan functies die hem nog effectiever maken. Combineer dit alles met het Active Guard System en u krijgt een camera die preventieve maatregelen biedt en de mogelijkheid biedt om bruikbaar bewijs te verzamelen.