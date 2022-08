Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elke keer als je je baby naar bed brengt, begin je je een beetje zorgen te maken. Je hebt misschien babyfoons en camera's geïnstalleerd. Maar u bent bang dat ze niet alles opnemen wat u wilt zien.

Wat als er iets gebeurt wat de monitors en camera's niet opmerken?

Of, misschien heeft u geen baby. Maar u hebt huisdieren en wilt er zeker van zijn dat ze veilig zijn (en het huis niet vernielen) wanneer u niet in huis bent.

Hoe dan ook, u hebt de allernieuwste camera's nodig die alles vastleggen wat u wilt zien. EZVIZ levert dit met de C6 beveiligingsreeks, die opties biedt voor mensen met een budget en mensen die gebruik willen maken van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) voor betere bescherming.

Laat u niet misleiden door het woord "budget" als het om de C6N-camera gaat. Hoewel dit de voordeligste optie in de C6-reeks is, is deze nog steeds uitgerust met functies waarmee u over uw baby kunt waken en uw huisdieren kunt controleren.

Het maakt niet uit waar u bent, u kunt uw smartapparaat gebruiken om te zien wat de camera registreert. Zolang u een internetverbinding hebt, kunt u de beelden in realtime naar uw telefoon streamen om altijd te zien wat er gebeurt.

Naast de live-weergave biedt de C6N duidelijke audio-ontvangst, zodat u kunt horen of er buiten het zicht van de camera iets gebeurt.

Soms hoeft een huilende baby of een prikkelbaar huisdier alleen maar uw stem te horen om te kalmeren. De C6N biedt die mogelijkheid dankzij het tweewegcommunicatiesysteem. Kalmeer uw dierbare met het geluid van uw stem of communiceer gemakkelijk met uw partner terwijl zij dingen regelen.

U moet alles kunnen zien wat er in de kamer gebeurt om er zeker van te zijn dat uw baby of huisdier veilig is. Met zijn gemotoriseerde draai- en kantelfuncties biedt de C6N een visuele dekking van 360 graden. Dat betekent dat uw baby of huisdier niet in een dode hoek en zonder toezicht zal komen te staan.

De C6N neemt op in 1080p high-definition, wat u alle visuele helderheid biedt die u nodig hebt. Alle kleine details worden weergegeven, wat betekent dat u kleine veranderingen in de uitdrukkingen van uw baby of huisdier kunt zien die zouden kunnen aangeven of er een probleem is.

U wilt weten of uw baby of huisdier in beweging is wanneer ze niet onder toezicht staan. Met zijn slimme trackingsysteem spoort de C6N automatisch bewegende objecten op en stuurt een waarschuwing zodat u in real-time kunt zien wat er gebeurt. Dat betekent dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken dat uw baby of huisdier zichzelf in gevaar brengt, omdat u altijd kunt ingrijpen.

Als u op zoek bent naar wat extra lagen van bescherming, de EZVIZ C6 biedt een stap omhoog van de al geweldige kwaliteit die u krijgt van de C6N. Hij doet dit door voort te bouwen op veel van de kernfuncties van de C6N.

Door gebruik te maken van complexe AI-gestuurde algoritmen, biedt de C6 meer dan basis bewegingsdetectie. Het kan de vormen van mensen en huisdieren bepalen, waardoor het onderscheid kan maken tussen hen en irrelevante objecten in beweging.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u een mobiel in de kamer van uw baby hebt geplaatst. De C6 is slim genoeg om uit te vinden dat de beweging van de mobiel niet belangrijk genoeg is om een waarschuwing naar u te sturen. Maar als uw baby begint te bewegen, zult u onmiddellijk worden gewaarschuwd.

Het kan moeilijk zijn om te bepalen of uw kleintje wakker is geworden op basis van beweging alleen. Daarom wordt de C6 geleverd met stemactiviteitsdetectie die u waarschuwt als iemand begint te praten in dezelfde kamer waar de camera zich bevindt.

Dat betekent dat u weet of u uw baby of huisdier moet controleren op basis van zowel geluid als beweging.

De C6 bouwt voort op de 1080p-video van de C6N door 2K-beelden te bieden. Dat betekent nog meer visuele helderheid, zodat u precies kunt zien wat er in de kamer gebeurt. Met 2K-beelden legt u nog meer van de kleine details in uw video vast.

Hoewel zowel de C6N als de C6 een dekking van 360 graden bieden, gaat de C6 een stap verder door volledig panoramisch te zijn. Dat betekent dat u niet hoeft te wachten tot de camera draait of beweegt om te zien wat er gebeurt. De C6 neemt beelden van de hele kamer in één keer op.

Ongeacht of u voor de C6N of C6 kiest, u krijgt een intelligent en krachtig apparaat voor thuisbeveiligingsmonitoring. Beide opties nemen beelden op in high definition en beschikken over bewegingsdetectietechnologie die u waarschuwt bij verdachte bewegingen.

De C6 tilt de zaken naar een hoger niveau met zijn AI-gestuurde technologie en meer geavanceerde functies. Maar diegenen die met een budget werken, zouden niet moeten slapen op de C6N, die nog steeds een enorme upgrade is ten opzichte van gewone baby- en huisdiermonitors.