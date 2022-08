Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Of ze zich nu zorgen maken over de binnen- of buitenkant van hun woning, talloze mensen over de hele wereld raken er steeds meer van doordrongen hoe nuttig een slimme videocamera of videodeurbel kan zijn. Met deze beveiligingscamera's kunt u uw huis in de gaten houden, waar u ook bent, wat een ongeëvenaarde gemoedsrust biedt.

EZVIZ is een van 's werelds meest vertrouwde en betrouwbare thuisbeveiligingsmerken met een uitgebreid assortiment beveiligingscamera's. Het bedrijf staat bekend om het produceren van een breed scala aan beveiligingscamera's voor alle budgettaire behoeften, ruimtelijke behoeften en doelstellingen. Of u nu een budgetvriendelijke beveiligingscamera wilt voor een klein huis of een uitgebreide beveiligingskit voor een veel groter pand, EZVIZ heeft de passende oplossingen.

EZVIZ heeft echter een breed scala aan beveiligingscamera's, dus we dachten dat we u wat hulp konden bieden bij het kiezen van het soort apparaat dat het beste bij u past. Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de beveiligingscamera's van EZVIZ, onderverdeeld in drie categorieën: binnenbeveiligingscamera's, buitenbeveiligingscamera's en video-intercoms. Wij hopen dat u de ideale EZVIZ beveiligingsapparatuur voor uw huis of bedrijf vindt!

EZVIZ heeft een uitgebreid assortiment binnenbeveiligingscamera's met verschillende resoluties, functies en opslagcapaciteiten. Wat alle binnenhuisbeveiligingscamera's echter gemeen hebben, is het installatiegemak. U kunt de EZVIZ binnenbeveiligingscamera's eenvoudig aan de muur bevestigen zonder kabels aan te hoeven leggen, waardoor ze ideaal zijn voor huurders. Bovendien kunnen alle EZVIZ camera's slimme waarschuwingen geven met bewegingsdetectie en video's van hoge kwaliteit opnemen.

1080p resolutie

108° groothoeklens

Tot 12 meter (40 voet) nachtzicht

Bewegingsdetectie met drie waarschuwingsmodi - stil, korte pieptoon en sirene

Functie voor tweewegsgesprekken

Tot 256 GB microSD-kaarten

Deze ongelooflijk compacte camera is super onopvallend dankzij zijn kleine ontwerp, maar toch levert hij scherpe en heldere videobeelden wanneer u die nodig hebt, inclusief echt solide nachtzicht.



2K+ resolutie met 4x digitale zoom

Tot 10 meter (33 voet) slim nachtzicht

360° visuele dekking met gemotoriseerde pan en tilt

Slaapstand voor privacy

Automatische bewegingsdetectie

Slim volgen van bewegende objecten

Functie voor tweewegsgesprekken

Tot 256 GB microSD-kaarten

Voor een camera die in plaats daarvan op een oppervlak zoals een boekenplank of salontafel staat, is de TY1 perfect - hij kan draaien en kantelen om zo nodig in een kamer rond te kijken, zodat u een totaalbeeld krijgt van alles.



EZVIZ biedt een uitgebreid assortiment buitenbeveiligingscamera's die uw huis beschermen tegen potentiële indringers. Alle buitenbeveiligingscamera's hebben geavanceerde weerbestendige eigenschappen, waardoor ze bestand zijn tegen water, stof en andere omgevingselementen. Bovendien kunt u uw buitencamera zonder bedrading op metalen oppervlakken bevestigen, waardoor het echte draadloze installaties zijn. Ze kunnen ook worden gevoed door zonnepanelen.

2K+ resolutie

Tot 270 dagen levensduur van de batterij (10400 mAh oplaadbare batterij)

100% draadvrije camera - geen bedrading of stroombron nodig

Ingebouwde 32 GB eMMC opslag

nachtzicht in kleur

Weerbestendig ontwerp (IP66)

Slimme menselijke bewegingsdetectie

Bewegingsgeactiveerde waarschuwingen met luide sirenes of schijnwerpers

Aanpasbare gesproken waarschuwingen

Twee-wegs oproepfunctie

Compatibel met EZVIZ-zonnepaneel

Deze volledig weerbestendige camera biedt een ongelooflijke videokwaliteit en een indrukwekkende levensduur van de batterij voor een eenvoudige installatie en volledige gemoedsrust.

s Werelds eerste commerciële buiten beveiligingscamera met dubbele lenzen

De ene lens registreert de omgevingshelderheid en de andere lens registreert optimale kleuren

Nachtzicht in kleur zonder extra verlichting voor natuurlijk zicht

Slimme detectie van menselijke en voertuigbewegingen en -vormen met AI-mogelijkheden

Bewegingsgeactiveerde waarschuwingen met luide sirenes of schijnwerpers

Weerbestendig ontwerp (IP67)

Aanpasbare gesproken waarschuwingen

Functie voor tweerichtingsgesprekken

Tot 256 GB microSD-kaarten

Voor het meest ongelooflijke nachtzicht is dit een must-have, die het soort veiligheid biedt dat normaal is voor commerciële eigendommen.



EZVIZ biedt video-intercoms waarmee u uw voordeur via uw telefoon in de gaten kunt houden. U ontvangt waarschuwingen wanneer er iemand in de buurt van uw woning komt, waarna u via een intercom met de bezoekers in gesprek kunt gaan. De verschillende EZVIZ video-intercoms hebben verschillende nauwkeurigheidsniveaus met menselijke en bewegingsdetectie, waardoor ze de ideale hulpmiddelen zijn om uw huis veilig te houden wanneer u niet in de buurt bent.

1080p resolutie

170° verticale lens

Slimme menselijke en bewegingsdetectie met AI

Tot 5 meter (16 voet) nachtzicht

Twee-weg gespreksfunctie

Weerbestendig ontwerp (IP65)

Tot 256 GB microSD-kaarten

Deze uitstekende videodeurbel maakt het zo gemakkelijk om te zien wie er voor uw deur staat, met een groothoeklens en zeer duidelijke video.

2K+ resolutie

176° ultra-brede verticale lens

Tot 115 dagen levensduur van de batterij (5200 mAh oplaadbare batterij)

Slimme menselijke en bewegingsdetectie aangedreven door AI

Tot 5 meter (16 voet) nachtzicht

Weerbestendig ontwerp

Koppelt met een binnenbel met meerdere beltonen

Slimme anti-tamper waarschuwingen

Tot 256 GB microSD-kaarten

Met het soort resolutie dat u normaal in een volledige camera ziet, zorgt deze deurbel ervoor dat u nooit meer iets mist buiten welke deur u hem ook plaatst.



EZVIZ biedt een breed scala aan slimme beveiligingscamera's voor woningen van elke grootte en voor elke behoefte. Of u nu op zoek bent naar een beveiligingscamera voor binnen, buiten of aan de deur wilt bellen, er zijn talloze opties. Neem de specificaties door om de ideale beveiligingsvideocamera te vinden voor uw specifieke vereisten.