Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Met video-intercoms kunt u uw eigendom in de gaten houden, zelfs als u niet thuis bent. U kunt zien wie uw voordeur nadert, beelden van leveringen opnemen, communiceren met bezorgers en zelfs 's nachts potentiële indringers detecteren. Maar bij de keuze van video-intercoms moet u één belangrijke beslissing nemen: hebt u video-intercoms met kabel of op batterijen nodig?

EZVIZ is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van slimme beveiligingssystemen met een uitgebreid assortiment video-deurbellen, zowel bedraad als op batterijen. De video-intercomsystemen van EZVIZ zijn uitgerust met intelligente bewegingsdetectie, infrarood nachtzicht en intercomfuncties, waardoor ze ideaal zijn voor zowel huiseigenaren als huurders. Maar welke EZVIZ videodeurbel heeft u nodig?

Dit artikel beschrijft de unieke voordelen van bedrade en op batterijen werkende video-intercoms, en geeft u alle informatie om een weloverwogen beslissing over uw aankoop te nemen. Wij beschrijven ook de beste EZVIZ video-deurbellen en hun kenmerken.

Het belangrijkste voordeel van bedrade video-intercoms is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het opladen ervan. Zodra u bedrade video-intercoms hebt geïnstalleerd, kunt u ze effectief vergeten. Omdat ze op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, blijven ze werken totdat u weer stroom in huis hebt. Voor traditionele bedrade video-intercoms is vaak bedrading nodig, maar EZVIZ video-intercoms zijn eenvoudig te installeren zonder professionele hulp.

Als u lang op vakantie gaat of videodeurbellen nodig hebt voor een vakantiehuis, kunt u bekabelde opties overwegen. Als u langere tijd niet thuis bent, kunt u het beste een bedrade videodeurbel kopen die niet om de paar weken of maanden hoeft te worden opgeladen. U kunt er zeker van zijn dat u op de hoogte wordt gebracht van mogelijke indringers of bezoekers.

1080p resolutie

170° verticale lens

AI-aangestuurde personen- en bewegingsdetectie

Tot 5 meter (16 voet) nachtzicht

Twee-weg intercom

Aanbiedingen bekijken op Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

2K+ resolutie

176° ultrabrede verticale lens

AI-aangedreven menselijke en voertuig vormdetectie

Tot 5 meter (16 voet) nachtzicht

Twee-weg intercom

Bekijk aanbiedingen op Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Op batterijen werkende video-intercoms zijn onafhankelijk van het elektriciteitsnet. Als de stroom uitvalt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat u geen toegang meer heeft tot de beveiligingsbeelden. Bovendien sluiten sommige inbrekers de stroomkabels van een huis af om mogelijke beveiligingscamera's uit te schakelen, maar die tactiek werkt niet bij video-deurbellen op batterijen. EZVIZ video-intercoms zijn ook beveiligd tegen sabotage - ze slaan alarm als iemand ermee probeert te knoeien.

U kunt video-intercoms op batterijen probleemloos van het ene huis naar het andere meenemen. Omdat ze niet op het elektriciteitsnet van uw huis zijn aangesloten, zijn ze uiterst draagbaar. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over een professionele installatie of over het knoeien met het elektriciteitsnet in uw huis. Video-intercoms op batterijen zijn ideaal voor huurders.

Traditionele video-intercoms op batterijen hadden één groot probleem: ze moesten om de paar weken worden opgeladen, wat niet vol te houden was. Maar EZVIZ video-intercoms zijn uitgerust met 5200 mAh oplaadbare batterijen die 115 dagen achtereen meegaan. Dat betekent dat u uw video-intercoms slechts om de vier maanden hoeft op te laden.

5200 mAh oplaadbare batterij

Tot 115 dagen batterijduur

Anti-sluip alarm

WiFi chime inbegrepen

2K-resolutie

176° ultrabrede verticale lens

AI-aangedreven persoon- en bewegingsdetectie

Tot 5 meter (16 voet) nachtzicht

Twee-weg intercom

Aanbiedingen bekijken op EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Als u de resolutie wilt verhogen tot meer dan 2K, kunt u in plaats daarvan de EZVIZ DB2 Pro aanschaffen, die voor die welkome upgrade zorgt.

Aanbiedingen bekijken op EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | EZVIZ ES

Zowel bedrade als batterij gevoede video deurbellen bieden hun unieke voordelen. U moet het ideale huisbeveiligingssysteem kiezen op basis van uw unieke behoeften en doelstellingen.