Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tot voor kort waren de meeste beveiligingscamera's aangesloten op het elektriciteitsnet of hadden ze een stroombron nodig. Bekabelde beveiligingssystemen hebben echter een zwak punt: ze zijn gevoelig voor stroomuitval en stroomstoringen. Ze zijn ook ontoegankelijk voor huurders, die geen nieuwe apparaten in hun huis kunnen aansluiten omdat ze anders hun borgsom kwijtraken. Maar EZVIZ heeft een serie beveiligingscamera's op batterijen en zonne-energie uitgebracht die deze problemen oplossen, waardoor ze ideaal zijn voor iedereen.

De HB8 en BC1C 2K+ van EZVIZ zijn zeer krachtige buitencamera's die niet op een stroombron hoeven te worden aangesloten. Het zijn beveiligingscamera's op batterijen die compatibel zijn met zonnepanelen, waardoor ze ideaal zijn voor huurders. Dit artikel beschrijft de unieke voordelen van beveiligingssystemen op batterijen en zonne-energie en de kenmerken van de beveiligingscamera's van EZVIZ.

Als de meeste beveiligingscamera's draadloos worden genoemd, zijn ze dat niet echt. Ze zijn misschien draadloos wat betreft de netwerkverbinding, omdat ze verbinding kunnen maken met het WiFi-netwerk in uw huis. Maar ze hebben geen onafhankelijke stroomvoorziening - ze moeten worden aangesloten op een stroombron, zoals een stopcontact. Maar de batterijgevoede beveiligingscamera's van EZVIZ zijn echt draadloos - u kunt ze zonder kabels aan magnetische oppervlakken bevestigen.

De beveiligingscamera's van EZVIZ hoeven niet bedraad te worden aangesloten op het elektriciteitsnet van uw huis. De bedrade beveiligingscamera's kunnen op elk stopcontact worden aangesloten, en de camera's op batterijen hebben geen bedrading nodig. Als u een huurder bent, kunt u de beveiligingscamera gemakkelijk van het ene huis naar het andere meenemen en zonder problemen installeren. EZVIZ-camera's zijn perfect voor huurders, omdat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het verlies van hun borg of over het verkrijgen van toestemming van huisbazen.

Traditionele beveiligingscamera's zijn afhankelijk van stroom. Potentiële indringers kunnen de stroomtoevoer naar uw huis onderbreken, waardoor ze inactief en ineffectief worden. En als er een stroomstoring is, werken uw bekabelde beveiligingscamera's niet meer. Maar de batterijgevoede beveiligingscamera's van EZVIZ zijn niet afhankelijk van het elektriciteitsnet, dus ze kunnen ook zonder stroomvoorziening video's opnemen. Zelfs als potentiële indringers uw stroombron afsluiten, worden ze nog steeds opgenomen door uw videocamera.

EZVIZ HB8 wordt aangedreven door een oplaadbare batterij van 10.400 mAh, net als de EZVIZ BC1C 2K+. HB8 biedt tot 210 dagen continue gebruiksduur van de batterij, en BC1C 2K+ biedt tot 270 dagen continue gebruiksduur van de batterij. U hoeft zich geen zorgen te maken over het vervangen of opladen van de batterij om de paar weken. Als u de camera eenmaal hebt geïnstalleerd, kunt u er zeker van zijn dat deze meer dan een half jaar actief zal blijven.

Het enige nadeel van een beveiligingscamera die alleen op batterijen werkt, is dat je hem om de paar maanden moet opladen. Maar de EZVIZ beveiligingscamera's zijn ook compatibel met het EZVIZ zonnepaneel. Je kunt het zonnepaneel naast de camera bevestigen, zodat de batterij voortdurend door de zon wordt opgeladen en je je nooit zorgen hoeft te maken over het opladen van de batterij. Het gebruik van zonne-energie voor de stroomvoorziening van uw beveiligingscamera's garandeert een continu gebruik.

Nu u de unieke voordelen van beveiligingscamera's op batterijen en zonne-energie kent, moet u op zoek naar de ideale beveiligingscamera voor uw behoeften. EZVIZ biedt twee krachtige buitenbeveiligingscamera's die op batterijen en zonne-energie werken - HB8 en BC1C 2K+. Hieronder beschrijven we hun unieke kenmerken en mogelijkheden en bieden we links waarmee u de camera's kunt kopen.

10.400 mAh oplaadbare batterij

Tot 210 dagen levensduur van de batterij

Compatibel met EZVIZ zonnepaneel

2K+ resolutie

Ingebouwde 32 GB eMMC opslag

Nachtzicht in kleur

Weerbestendig ontwerp



Slimme menselijke bewegingsdetectie

Twee-weg gesprek functie

Bekijk aanbieding op EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon ES | Amazon NL

10400 mAh oplaadbare batterij

Tot 270 dagen levensduur van de batterij

Compatibel met EZVIZ zonnepaneel

2K+ resolutie

Ingebouwde 32 GB eMMC opslag

Nachtzicht in kleur

Weerbestendig ontwerp (IP66)

Slimme menselijke bewegingsdetectie

Twee-weg gesprek functie

Bekijk aanbieding op EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon ES | Amazon NL

Beveiligingscamera's op batterijen en zonne-energie zijn ideaal voor degenen die hun beveiligingssystemen onafhankelijk willen houden van de collectieve stroombron. Dat is veiliger en energiezuiniger dan het gebruik van bekabelde beveiligingscamera's. U kunt het assortiment beveiligingscamera's van EZVIZ verkennen om de camera te vinden die aan uw eisen voldoet.