(Pocket-lint) - Traditionele beveiligingscamera's hebben één grote tekortkoming - het onvermogen om elke centimeter van uw eigendom te bewaken. Zelfs de meest geavanceerde beveiligingscamera's met groothoeklenzen leiden tot dode hoeken die kunnen worden gemanipuleerd door ongewenste gasten. Met traditionele beveiligingscamera's is de enige manier om dode hoeken te elimineren het installeren van meerdere camera's in elke ruimte om zich te richten op verschillende hoeken, wat behoorlijk duur en onhandig kan zijn. Met kantel-en-kantelcamera's kunt u daarentegen elke hoek van uw pand afdekken om alle blinde vlekken te elimineren.

EZVIZ heeft onlangs de C8W Pro geïntroduceerd, een van de meest geavanceerde pan-and-tilt-camera's ter wereld. In tegenstelling tot traditionele beveiligingscamera's maakt de C8W Pro gebruik van kunstmatige intelligentie en menselijke detectiefuncties om in de richting van de bron van beweging te draaien. In plaats van meerdere beveiligingscamera's voor verschillende hoeken aan te schaffen, kunt u met één camera alle hoeken bestrijken. Naast de C8W Pro vindt u ook andere pan-en-tilt camera's in de C8-lijn van beveiligingscamera's.

Dit artikel beschrijft de meest aantrekkelijke kenmerken van de EZVIZ C8W Pro pan-en-tilt camera.

De EZVIZ C8W Pro is een beveiligingscamera met een resolutie van 2K en een panoramische dekking van 360°. Het draai- en kantelmechanisme van het apparaat werkt samen met functies voor bewegingsdetectie en menselijke detectie om u een volledig beeld van de omgeving te geven. Het toestel heeft een horizontale rotatie van 340° en een verticale rotatie van 80°, wat genoeg is om alle mogelijke hoeken te dekken. In combinatie met de functies voor bewegingsdetectie en auto-tracking komt het 360° panoramische zicht echt tot leven.

De EZVIZ C8W Pro beschikt over een krachtig algoritme van kunstmatige intelligentie dat bewegingen van mensen en voertuigen kan herkennen. In plaats van zich alleen te richten op beweging, wat ook kan gebeuren door trillende bladeren of insecten, richt de AI van de C8W Pro zich op de vorm van voertuigen en mensen. Op die manier elimineert de C8W Pro valse waarschuwingen van levenloze voorwerpen. U kunt ook detectiezones aanpassen om bewegingen uit bepaalde gebieden, zoals de straat, te elimineren.

De C8W Pro kan zich vergrendelen in gebieden die bewegingen van mensen en voertuigen registreren. Zodra de camera is vergrendeld op de bron van beweging, draait de camera om de beweging van de mens te volgen en de activiteit op te nemen. U kunt deze functie gebruiken om de activiteiten van uw huisdieren of dierbaren te volgen. En als een indringer uw terrein betreedt of in de buurt komt, kunt u er zeker van zijn dat de camera zijn bewegingen zal volgen.

Een van de problemen die mensen hebben met traditionele pan-en-tilt camera's is dat ze niet altijd terugkeren naar de belangrijkste hoeken. Maar met de C8W Pro kunt u tot 12 belangrijke hoeken programmeren. Hoe complex de tracking ook is, de lens van de camera zal zich richten op de belangrijkste hoeken, zoals de in- en uitgangspunten van uw huis. Zelfs na het volgen van bewegingen, zal de camera altijd terugkeren naar de belangrijkste hoeken.

De C8W Pro wordt geleverd met een ingebouwde microfoon waarmee u kunt communiceren met potentiële indringers, bezoekers of bezorgers. U kunt gewoon spreken in uw smartphone app, waardoor u kunt communiceren met de bezoekers. Dit is de ideale manier om potentiële indringers af te schrikken of om met bezorgers te praten. U kunt uw bezorgers laten weten waar u wilt dat ze uw pakketten plaatsen of als u andere instructies hebt.

De C8W Pro heeft dynamisch nachtzicht met drie krachtige modi - full-colour nachtzicht, zwart-wit nachtzicht en slim nachtzicht. De camera heeft twee ingebouwde spots die nachtzicht in full-color bieden. Als u de spots niet wilt inschakelen, kunt u overschakelen op infrarood nachtzicht, dat tot 30 meter zwart-witzicht biedt. Of u kunt gebruik maken van slim nachtzicht, dat overgaat in nachtzicht in kleur wanneer menselijke bewegingen worden gedetecteerd.

De C8W Pro beschikt over een actieve verdedigingsfunctie waarmee u uw eigendom kunt beschermen tegen potentiële indringers. Wanneer de menselijke en bewegingsdetectiesensoren van de camera indringers identificeren, begint de camera met een luide sirene te loeien en knipperen er twee schijnwerpers. Dit is de meest effectieve manier om indringers af te schrikken en te voorkomen dat ze uw terrein betreden.

Intelligente dubbele lens voor optimale kleurcorrectie

Beeld-in-beeld-weergavemodus om live en opgenomen beelden te vergelijken

Ultra HD 8x gemengde zoom voor optimaal zicht

Tot 30 meter infrarood nachtzicht

1080p resolutie met H.265 videotechnologie

352° horizontale rotatie en 95° verticale rotatie

Drie modi voor nachtzicht - full colour, zwart-wit, of slim

De EZVIZ C8W Pro is zonder twijfel een van de krachtigste en meest geavanceerde pan-en-tilt camera's op de markt. Het gemotoriseerde pan-and-tilt-mechanisme maakt niet alleen een einde aan dode hoeken, maar werkt ook samen met AI menselijke detectie en auto-tracking-functies om optimale nauwkeurigheid van de beelden te garanderen. Als u op zoek bent naar een geavanceerde beveiligingscamera die potentiële indringers niet kunnen omzeilen, dan is de EZVIZ C8 serie het overwegen waard.

