Hoe kiest u een microSD-kaart voor slimme thuisbeveiligingscamera's

(Pocket-lint) - Als u hebt geïnvesteerd in een slimme thuisbeveiligingscamera, of een videodeurbel, is de kans groot dat deze een microSD-kaartsleuf heeft.

Afhankelijk van hoe u uw beveiligingscamera gebruikt, kan het kiezen van de juiste SD-kaart belangrijker zijn dan u zou verwachten.

In deze gids vertellen we u alles wat u moet weten over het kiezen van de juiste kaart voor de job.

Uiteraard wordt de microSD-kaart gebruikt voor het opnemen van video, maar in de wereld van smart home tech, verwacht u misschien dat u alles gewoon in de cloud kunt opslaan.

Nou, het is zeker mogelijk om te vertrouwen op cloud-opslag alleen, en de meeste smart home-camera's zullen gelukkig werken zonder een SD-kaart geïnstalleerd, maar er zijn een paar redenen waarom u zou moeten overwegen om lokaal op te nemen.

Ten eerste, in het geval van een internetstoring, zal uw slimme camera niets kunnen opnemen zonder een microSD-kaart geïnstalleerd. Dus voor uw gemoedsrust geven wij er altijd de voorkeur aan om een kaart in onze camera's te hebben.

Ten tweede betekent het gebruik van lokale opslag dat u vaak abonnementskosten kunt vermijden, omdat u geen gegevens hoeft op te slaan op de servers van uw cameraprovider. Dit wordt steeds belangrijker als u meerdere camera's van verschillende merken hebt, omdat het betalen van een abonnement voor elk merk vrij snel oploopt.

Het gebruik van een lokale opnamemethode verhoogt ook uw privacy, aangezien de gegevens bij u blijven en niet naar het internet worden gestuurd.

Tot slot biedt het gebruik van een microSD-kaart meer opties voor het maken van opnamen. Bij veel cloud-diensten kunt u niet 24/7 continu opnemen, maar als u wilt, kunt u dat wel met een microSD-kaart - en er is meestal een optie om de oudste opnamen te overschrijven zodra de kaart vol is, zodat u altijd een opname hebt voor het geval u die nodig hebt.

Er is een grote verscheidenheid aan SD-kaart classificaties die u op de verpakking en productlijsten zult vinden. Met zo veel in het spel, kan het moeilijk zijn om bij te houden wat elk betekent, dus hier is een korte opsomming.

Er zijn drie hoofdtypen microSD-kaarten: SD, SDHC en SDXC. In wezen vertellen deze classificaties u gewoon de maximale opslagcapaciteit van een bepaald type SD-kaart.

Standaard microSD-kaarten werden ver terug in 2005 geïntroduceerd en hadden destijds een maximale opslagcapaciteit van 2 GB. Dat was toen indrukwekkend, maar sindsdien is er natuurlijk veel veranderd.

SDHC staat voor Secure Digital High Capacity, de vormfactor blijft hetzelfde, maar deze kaarten hebben een maximale opslagcapaciteit van 32 GB.

SDXC betekent Secure Digital Extended Capacity, en deze kunnen oplopen tot maar liefst 2 TB. De meeste moderne kaarten dragen het SDXC-logo.

Bij de snelheidsclassificaties wordt het een beetje rommeliger, want er zijn drie hoofdnormen en die overlappen elkaar nogal eens. Vaak worden ze alle drie tegelijk geadverteerd.

Alle classificaties zijn bedoeld om u hetzelfde te vertellen, namelijk de minimale sequentiële schrijfsnelheid van de kaart. De eenvoudigste manier om deze classificaties te begrijpen is door de onderstaande tabel te raadplegen:

SD-kaart snelheid eisen zal variëren tussen beveiligingscamera modellen, dus het is het beste om de handleiding te raadplegen om te controleren wat je nodig hebt. Als een snelle vuistregel geldt echter dat als uw camera opnamen kan maken in resoluties boven 1080p, zoals 2K en 4K, u zult willen gaan met een kaart die klasse 10 / UHS 1 / V10 of hoger biedt.

Het is nog maar relatief kort geleden dat we microSD-kaarten op de markt zagen die speciaal voor bewakingscamera's zijn ontworpen, maar voor degenen die hun beveiliging serieus nemen, is het een welkome aanvulling.

De meeste SD-kaarten zijn ontworpen voor gebruik in telefoons en camera's, waar u meestal tot ongeveer een half uur per keer opneemt, en dat doet u misschien niet elke dag. Terwijl constant opnemen 24/7 een meer veeleisende taak is die uw opslagruimte voortijdig kan verslijten.

Het is waar dat elke compatibele SD-kaart zal werken, en als u niet van plan bent om gedurende lange perioden continu op te nemen, zal een standaard microSD-kaart van consumentenkwaliteit prima voldoen. Als u echter alles wilt opnemen, is het de moeite waard om de gespecialiseerde opties te bekijken, zoals de Pro Endurance-kaarten van Samsung, de Max Endurance-kaarten van SanDisk en de Purple-serie van Western Digital.

Het belangrijkste voordeel van gespecialiseerde SD-kaarten is dat ze zijn getest op duurzaamheid, en hun garanties weerspiegelen dit. Met een standaard SD-kaart kan de constante opname uw garantie snel doen vervallen, terwijl de in dit artikel afgebeelde Samsung Pro Endurance-kaart geschikt is voor maximaal 140.000 uur opname over een periode van 16 jaar.

De kaart kan ook beter bestand zijn tegen extreme temperaturen, wat belangrijk kan zijn voor buitencamera's. Dit wordt meestal geadverteerd samen met zaken als water- en stofbestendigheid, wat leuk is om te hebben, maar we zouden ons meer zorgen maken over onze camera in het geval van binnendringend water. Toch is het fijn om te weten dat je bestanden beschermd moeten blijven.

